¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè5Àï¡¡ºå¿À2¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê30Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Âçºå»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç½Ë¾¡²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüÉÕ¤¬31Æü¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿½Ë¾¡²ñ¤Ç¤Ï¸åÆ£Ë§¸÷µåÃÄ¼ÒÄ¹¡¢²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬¤¢¤Ã¤¿¸å¡¢¶À³«¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Áª¼ê²ñÄ¹¤Î¼þÅìÍ¤µþ¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤ªÈè¤ì¡£CS¤ËÂ³¤¤À¤±¤É¤Í¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤â¤¹¤´¤¤¥¿¥Õ¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¤¹¤´¤¤¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤À¤±¤É¤Í¡¢¤³¤Î3¤Ä»³ÅÐ¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¸À¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡¡ÅÐ¤Ã¤¿¤Í¡£ÌÀÆü¤«¤éµÙ¤ß¤À¡£¤·¤³¤¿¤Þ¿ì¤Ã¤Æ¡¢¿ì¤Ã¤Æ¡¢°û¤ó¤Ç¡¢°û¤ó¤ÇÁû¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡×¤Î¤«¤±À¼¤Ç°ìÀÆ¤Ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÆÍÇË»þ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë¤è¤ë¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢à¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Èá¤Ë¡£½Ë¾¡²ñ¤Ç¤Ï¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó700ËÜ¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó300ËÜ¡¢¥³¡¼¥é240ËÜ¡¢ÆüËÜ¼ò4Ã®¤È20ËÜ¤¬½Ö¤¯´Ö¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£