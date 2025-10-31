NY株式30日（NY時間12:09）（日本時間01:09）
ダウ平均　　　47879.87（+247.87　+0.52%）
ナスダック　　　23751.94（-206.53　-0.86%）
CME日経平均先物　51575（大証終比：+115　+0.22%）

欧州株式30日GMT16:09
英FT100　 9754.56（-1.58　-0.02%）
独DAX　 24122.93（-1.28　-0.01%）
仏CAC40　 8140.69（-60.19　-0.73%）

米国債利回り
2年債　 　3.602（+0.004）
10年債　 　4.082（+0.006）
30年債　 　4.632（+0.007）
期待インフレ率　 　2.297（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.638（+0.017）
英　国　　4.411（+0.019）
カナダ　　3.125（-0.033）
豪　州　　4.306（+0.083）
日　本　　1.647（-0.001）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.60（+0.12　+0.20%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4015.00（+14.30　+0.36%）

ビットコイン（ドル）
108029.88（-3421.39　-3.07%）
（円建・参考値）
1665万8207円（-527578　-3.07%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ