ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は２４７ドル高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式30日（NY時間12:09）（日本時間01:09）
ダウ平均 47879.87（+247.87 +0.52%）
ナスダック 23751.94（-206.53 -0.86%）
CME日経平均先物 51575（大証終比：+115 +0.22%）
欧州株式30日GMT16:09
英FT100 9754.56（-1.58 -0.02%）
独DAX 24122.93（-1.28 -0.01%）
仏CAC40 8140.69（-60.19 -0.73%）
米国債利回り
2年債 3.602（+0.004）
10年債 4.082（+0.006）
30年債 4.632（+0.007）
期待インフレ率 2.297（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.638（+0.017）
英 国 4.411（+0.019）
カナダ 3.125（-0.033）
豪 州 4.306（+0.083）
日 本 1.647（-0.001）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.60（+0.12 +0.20%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4015.00（+14.30 +0.36%）
ビットコイン（ドル）
108029.88（-3421.39 -3.07%）
（円建・参考値）
1665万8207円（-527578 -3.07%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
