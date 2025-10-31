◇ワールドシリーズ第5戦 ドジャース1―6ブルージェイズ（2025年10月29日 ロサンゼルス）

【WS舞台裏】ドジャースタジアムの新たな撮影スポットがファンの人気を集めている。大谷が17日のブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で放った“場外弾”を記念したプレートがWS第3戦でお披露目となった。

ド軍の上級副社長で企画・開発を担当するジャネット・マリー・スミス氏は「ただの469フィート（約143メートル）の本塁打ではなく、あの試合は投げても打っても（3本塁打と7回途中無失点＆10奪三振で）魔法のような夜だった」と説明。「（敵地でのWS第1、2戦の）トロントから帰ってきた時にファンの方々がその瞬間を祝えるように設置できたことが誇り」と笑った。

大谷の本塁打は正確には右翼席後方通路の屋根に直撃してから外に飛び出た。だが、62年の開場以降、本拠地は改修と拡張を繰り返しており、開場時の構造にならい“場外弾”と認定。8日の地区シリーズ第3戦でフィリーズ・シュワバーが山本から放った場外弾もプレートが設置され、このPSだけで2枚目、通算8枚目となった。同氏は「2枚のプレートが設置されているのはウィリー・スタージェル（パイレーツ）だけ。翔平がその“2人目”になることを願っています」と期待した。（杉浦大介通信員）