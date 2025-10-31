◇ワールドシリーズ第5戦 ドジャース1―6ブルージェイズ（2025年10月29日 ロサンゼルス）

ドジャースは29日（日本時間30日）、ワールドシリーズ（WS＝7回戦制）第5戦でブルージェイズに1―6で敗れ、2勝3敗の崖っ縁に立たされた。「1番・DH」の大谷翔平投手（31）は2試合連続無安打。デーブ・ロバーツ監督（53）は逆転でのWS連覇へ、後がない31日（同11月1日）の第6戦以降に大谷がスクランブルで救援登板する可能性も示した。

崖っ縁で再び敵地・トロントへの移動を控えた試合後のクラブハウス。大谷は自身のロゴ入りTシャツに着替えて笑みを浮かべるなど、気持ちを切り替えているようだった。

第1戦で4回2失点KOした新人右腕イエサベージにやられた。1メートル93の長身からの角度のある直球とスプリットなどにてこずり、大谷は初回は投ゴロ、3回は空振り三振に倒れた。6回は両軍最速の打球速度117・3マイル（約188・7キロ）の痛烈なライナーがダイビングキャッチされ右直。結局4打数無安打で2戦連続無安打となった。打線はイエサベージにWS新人史上最多12奪三振を許し、初回はWS史上初の先頭から2者連続本塁打を被弾。WS最長タイの延長18回を制した27日の第3戦では2本塁打した大谷がWS初の4敬遠や9出塁などWS史上初を連発も、“史上初返し”で連敗し、王手をかけられた。

2番にスミスを起用するなど打線変更も、15三振を喫し4安打で1得点のみ。7回はWS史上初の1イニング3暴投など守備も乱れた。「（打線は）いい感触じゃない。相手と違い、いい攻撃ができていない」とデーブ・ロバーツ監督はいらだちを隠せなかった。

31日からは敵地で負ければ終戦の戦い。指揮官は試合前、28日に先発した大谷の救援起用について「状態を見極めながら」と前置きし「第6、7戦は総動員。可能なら、そして理にかなうなら、もちろん選択肢の一つ」と話した。「大谷ルール」は救援での降板後にDHで残れないため、エンゼルス時代の21年以来4年ぶりの外野出場の可能性もある。

昨年、パドレスとの地区シリーズで1勝2敗と王手をかけられた試合後、大谷は「後がないという感覚自体が僕にはない。2連勝すればOKというゲームだと思っている」と言った。逆転WS制覇へ、その言葉を再現するだけだ。（柳原 直之）

≪3勝2敗チームのV率は68.7％≫WS第5戦終了時点で3勝2敗とリードしたチームの優勝率は、7試合制導入後は46回で68.7％。ブ軍・シュナイダーがWS27本目の初回先頭打者本塁打。表の初球先頭弾は00年第4戦のD・ジーター以来25年ぶり。続くドミニカ共和国出身のゲレロとの初回先頭からの2者連続弾はWS史上初で、PSでも2度目。また、プエルトリコ出身のド軍のE・ヘルナンデスも本塁打し、米国外出身選手の計9本塁打は17、19年に並びWS史上最多。WS初戦から5試合連続両軍セーブなしは、77年のヤンキース―ドジャース戦以来48年ぶり。