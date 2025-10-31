◇ワールドシリーズ第5戦 ブルージェイズ6―1ドジャース（2025年10月29日 ロサンゼルス）

ルーキーが快投を演じた。ブルージェイズの新人右腕イエサベージが7回3安打1失点。32年ぶりの頂点にあと1勝に迫る白星を挙げた。

「試合を通じて自分のプランをしっかり実行できた。観客がぎっしりで“この人たちをがっかりさせて帰らせたいな”って思っていた」。初回2死からベッツ、フリーマンらから5者連続三振を奪った。5回までに先発全員三振など、1949年第1戦のドジャースのドン・ニューカムの11奪三振を抜くWS新人記録となる12奪三振。22歳93日でのWS2桁奪三振も史上最年少となった。

24年ドラフト1巡目（全体20番目）指名で、今季は1Aでスタート。9月15日にメジャー昇格し、レギュラーシーズンわずか3試合で1勝も、ポストシーズン5試合で3勝1敗とエース格の活躍だ。

ジョン・シュナイダー監督も「彼の存在がチームの上限を引き上げてくれたのは間違いない。スライダーとスプリットは衝撃的だった」と22歳右腕を絶賛した。（杉浦大介通信員）

≪WSでの無四球＆2桁奪三振はカーショー以来≫ブルージェイズのイエサベージが7回1失点、無四球でWS新人新記録となる12奪三振。WSでの無四球＆2桁奪三振は17年第1戦のカーショー（ドジャース）以来8年ぶり5人目となった。また2桁奪三振は、メジャー初の2桁奪三振だったヤンキースとの地区シリーズ第2戦での11奪三振に続き2度目。新人選手のポストシーズン（PS）複数回2桁奪三振と、キャリア最初の2度の2桁奪三振をPSで達成するのは、ともに史上初。WSで先発全員三振を奪うのは68年B・ギブソン、01年R・ジョンソンに次ぐ史上3人目だった。