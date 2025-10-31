◇リポビタンDツアー2025 日本―南アフリカ（2025年11月1日 英ロンドン・ウェンブリー競技場）

日本ラグビー協会は31日、11月1日（日本時間2日）に世界ランキング1位の南アフリカ代表と対戦する日本代表の登録メンバー23人を発表し、LOワーナー・ディアンズ主将（ハリケーンズ）、No・8リーチ・マイケル（BL東京）、SO李承信（神戸）らが先発に選ばれた。

注目は本来はFW第3列のティエナン・コストリー（神戸）を、バックスとしてリザーブ待機させたこと。南アフリカは体格で見劣る日本に対してキック＆ラッシュでプレッシャーを掛けてくることが予想され、その対策として高校時代までバックスで、身長1メートル92で走力もあるコストリーをウイングに配置。もちろん本来のFWでの起用も可能で、リザーブ配置は「5・5/2・5」体制となる。

W杯で単独最多の優勝4度、そして19年、23年大会と2連覇中の南アフリカとの対戦は通算4度目で、過去の対戦成績は日本の1勝2敗。1勝は言わずと知れた15年W杯イングランド大会1次リーグ初戦の勝利で、今回は「ブライトンの奇跡」から節目の10年目で2勝目を目指すことになる。

▽日本代表登録メンバー

＜1＞小林 賢太（東京SG）5C

＜2＞佐藤 健次（埼玉）5C

＜3＞竹内 柊平（東京SG）20C

＜4＞ジャック・コーネルセン（埼玉）25C

◎＜5＞ワーナー・ディアンズ（ハリケーンズ）28C

＜6＞ベン・ガンター（埼玉）15C

＜7＞下川 甲嗣（東京SG）19C

＜8＞リーチ・マイケル（BL東京）90C

＜9＞藤原 忍（東京ベイ）17C

＜10＞李 承信（神戸）25C

＜11＞長田 智希（埼玉）22C

＜12＞チャーリー・ローレンス（相模原）5C

＜13＞ディラン・ライリー（埼玉）34C

＜14＞石田 吉平（横浜）6C

＜15＞矢崎 由高（早大）6C

＜16＞平生 翔大（東京SG）0C

＜17＞祝原 涼介（横浜）3C

＜18＞為房 慶次朗（東京ベイ）16C

＜19＞タイラー・ポール（東京ベイ）1C

＜20＞マキシ・ファウルア（東京ベイ）20C

＜21＞福田 健太（東京SG）6C

＜22＞サム・グリーン（静岡）4C

＜23＞ティエナン・コストリー（神戸）10C

※◎は主将。Cはキャップ