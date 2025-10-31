スポニチ

　◇リポビタンDツアー2025　日本―南アフリカ（2025年11月1日　英ロンドン・ウェンブリー競技場）

　日本ラグビー協会は31日、11月1日（日本時間2日）に世界ランキング1位の南アフリカ代表と対戦する日本代表の登録メンバー23人を発表し、LOワーナー・ディアンズ主将（ハリケーンズ）、No・8リーチ・マイケル（BL東京）、SO李承信（神戸）らが先発に選ばれた。

　注目は本来はFW第3列のティエナン・コストリー（神戸）を、バックスとしてリザーブ待機させたこと。南アフリカは体格で見劣る日本に対してキック＆ラッシュでプレッシャーを掛けてくることが予想され、その対策として高校時代までバックスで、身長1メートル92で走力もあるコストリーをウイングに配置。もちろん本来のFWでの起用も可能で、リザーブ配置は「5・5/2・5」体制となる。

　W杯で単独最多の優勝4度、そして19年、23年大会と2連覇中の南アフリカとの対戦は通算4度目で、過去の対戦成績は日本の1勝2敗。1勝は言わずと知れた15年W杯イングランド大会1次リーグ初戦の勝利で、今回は「ブライトンの奇跡」から節目の10年目で2勝目を目指すことになる。

　▽日本代表登録メンバー

　＜1＞小林　賢太（東京SG）5C

　＜2＞佐藤　健次（埼玉）5C

　＜3＞竹内　柊平（東京SG）20C

　＜4＞ジャック・コーネルセン（埼玉）25C

◎＜5＞ワーナー・ディアンズ（ハリケーンズ）28C

　＜6＞ベン・ガンター（埼玉）15C

　＜7＞下川　甲嗣（東京SG）19C

　＜8＞リーチ・マイケル（BL東京）90C

　＜9＞藤原　忍（東京ベイ）17C

　＜10＞李　承信（神戸）25C

　＜11＞長田　智希（埼玉）22C

　＜12＞チャーリー・ローレンス（相模原）5C

　＜13＞ディラン・ライリー（埼玉）34C

　＜14＞石田　吉平（横浜）6C

　＜15＞矢崎　由高（早大）6C

　＜16＞平生　翔大（東京SG）0C

　＜17＞祝原　涼介（横浜）3C

　＜18＞為房　慶次朗（東京ベイ）16C

　＜19＞タイラー・ポール（東京ベイ）1C

　＜20＞マキシ・ファウルア（東京ベイ）20C

　＜21＞福田　健太（東京SG）6C

　＜22＞サム・グリーン（静岡）4C

　＜23＞ティエナン・コストリー（神戸）10C

　※◎は主将。Cはキャップ