【ラグビー日本代表】南ア戦先発にディアンズ主将、リーチら 「ブライトンの奇跡」から10年
◇リポビタンDツアー2025 日本―南アフリカ（2025年11月1日 英ロンドン・ウェンブリー競技場）
日本ラグビー協会は31日、11月1日（日本時間2日）に世界ランキング1位の南アフリカ代表と対戦する日本代表の登録メンバー23人を発表し、LOワーナー・ディアンズ主将（ハリケーンズ）、No・8リーチ・マイケル（BL東京）、SO李承信（神戸）らが先発に選ばれた。
注目は本来はFW第3列のティエナン・コストリー（神戸）を、バックスとしてリザーブ待機させたこと。南アフリカは体格で見劣る日本に対してキック＆ラッシュでプレッシャーを掛けてくることが予想され、その対策として高校時代までバックスで、身長1メートル92で走力もあるコストリーをウイングに配置。もちろん本来のFWでの起用も可能で、リザーブ配置は「5・5/2・5」体制となる。
W杯で単独最多の優勝4度、そして19年、23年大会と2連覇中の南アフリカとの対戦は通算4度目で、過去の対戦成績は日本の1勝2敗。1勝は言わずと知れた15年W杯イングランド大会1次リーグ初戦の勝利で、今回は「ブライトンの奇跡」から節目の10年目で2勝目を目指すことになる。
▽日本代表登録メンバー
＜1＞小林 賢太（東京SG）5C
＜2＞佐藤 健次（埼玉）5C
＜3＞竹内 柊平（東京SG）20C
＜4＞ジャック・コーネルセン（埼玉）25C
◎＜5＞ワーナー・ディアンズ（ハリケーンズ）28C
＜6＞ベン・ガンター（埼玉）15C
＜7＞下川 甲嗣（東京SG）19C
＜8＞リーチ・マイケル（BL東京）90C
＜9＞藤原 忍（東京ベイ）17C
＜10＞李 承信（神戸）25C
＜11＞長田 智希（埼玉）22C
＜12＞チャーリー・ローレンス（相模原）5C
＜13＞ディラン・ライリー（埼玉）34C
＜14＞石田 吉平（横浜）6C
＜15＞矢崎 由高（早大）6C
＜16＞平生 翔大（東京SG）0C
＜17＞祝原 涼介（横浜）3C
＜18＞為房 慶次朗（東京ベイ）16C
＜19＞タイラー・ポール（東京ベイ）1C
＜20＞マキシ・ファウルア（東京ベイ）20C
＜21＞福田 健太（東京SG）6C
＜22＞サム・グリーン（静岡）4C
＜23＞ティエナン・コストリー（神戸）10C
※◎は主将。Cはキャップ