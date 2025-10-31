◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦 阪神２―３ソフトバンク＝延長１１回＝（３０日・甲子園）

ソフトバンクが４勝１敗で５年ぶり１２度目の日本一に輝いた。２点を追う８回に柳田悠岐が左翼ポール際へ同点２ラン。延長１１回に野村勇が右翼席へ勝ち越しソロ弾と、一発攻勢で白星をつかんだ。

選手会長の周東佑京内野手は、共同記者会見で「昨年の悔しい思いもあったので、非常にうれしく思います。うれしいというか、本当にその言葉しか出てこないような景色」と喜びもひとしお。２６日の第２戦（みずほペイペイドーム）では、１試合５安打の日本シリーズ最多記録を樹立し「打つ方で名前を残せると思わなかったので、これだけ長い歴史の中でそういう記録が出せたってことはすごい光栄なこと」と笑顔を見せた。

日本一を決めた第５戦は「柳田さんがあの一発を打ってすごく盛り上がったし、本当に負けられない試合になった。（ビハインド時も）点差もまだ２点だったし、そんなに焦ることなく、なんとかしようという奮起は全員から感じた」と振り返った。

スローガン「ピース」を掲げ、５年ぶりの歓喜を達成。「この日本シリーズを勝ってこそ、最後の『ピース』が埋まるって話もした。けが人も多かった中、選手、スタッフの方々、誰一人（欠かせない）かけがえのない『ピース』になった。いろんな意味のあった『ピース』だった」と熱く語った。