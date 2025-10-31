ºå¿À¡¦¸¶¸ýÊ¸¿Î¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½ÐÈÖ¤Ê¤·¡Ö16Ç¯´Ö¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¹¬¤»¤ÊÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè5Àï¡¡ºå¿À2¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯10·î30Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëºå¿À¡¦¸¶¸ý¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¹Ã»Ò±à³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè3Àï¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÇÔÂà¤·¤¿¡£DeNA¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤â3»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¥Ù¥ó¥Á³°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÌîµå¤ò´Ó¤ÄÌ¤»¤¿¤Î¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë16Ç¯´Ö¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¹¬¤»¤ÊÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Î10·î2Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò²ÖÆ»¤Ë¤¹¤ë¤È·è¤á¤ÆÎý½¬¤Ï¤³¤ÎÆü¤Þ¤ÇÂ³¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1ÂÇÀÊ¤Ë¤âÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÂçÀ¼±ç¤òÍá¤Ó¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¸¶¸ý¤Ï¡È¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡É¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£