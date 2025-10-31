◇SMBC日本シリーズ2025 第5戦 阪神2―3ソフトバンク（2025年10月30日 甲子園）

【関本賢太郎 視点】延長10回から村上を投入という勝負手も、11回に野村の一発で実ることはなかった。シーズンは先発として取り組んできた村上が、3時間以上ブルペンで待機しての登板。いつもと全く違う環境でのマウンド。負けられない、もう後がない中での登板。打たれたことは責められない。

セ・リーグを独走し、2リーグ制以降、日付上では史上最速優勝を決めた阪神も、日本シリーズではソフトバンクに最後まで押され続けた。特に打線だ。どの打者も狙った球をフルスイングしてくる。そして当たった打球は力強い。捕手・坂本が必死にリードしても、アウトは簡単に取れなかった。

2点のリードも、8回にひと振りで同点に追いつかれた。石井の初球ストレート。外角1本と読んで、柳田が逆方向に運んだ。配球を読んだからと言って、打てる球ではない。セ・リーグの各打者を圧倒してきた石井のストレートを打ち返した。ソフトバンクの力強さはさすがというしかない。

逆に阪神打線は、このシリーズで1試合2点以上を取ることができなかった。佐藤輝が5試合連続打点を記録したが、流れを変える一発は出なかった。ヒットも打点も出てはいても乗せないことに相手は徹した。森下が得点になかなか絡めなかったのも得点力に影響した。強かった阪神だが、まだ上があることをシリーズで知った。この悔しさを成長のバネにしてほしい。 （スポニチ本紙評論家）