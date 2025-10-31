◇SMBC日本シリーズ2025 第5戦 阪神2―3ソフトバンク（2025年10月30日 甲子園）

今季、ローテーションの一角を担って6勝を挙げた阪神のジョン・デュプランティエ投手（31）が、日米複数球団による争奪戦で流出危機にあることが30日、分かった。退団となれば、来季2リーグ制以降では球団初のリーグ連覇を目指すチームにとっては大きな痛手。球団は引き留めに努める。

来日1年目だった今季は先発投手としての能力を開花させ15試合に登板し6勝（3敗）、防御率1・39と出色の成績をマーク。中でも奪三振率11・22は、規定投球回未到達ながらリーグトップに相当する数字だった。

日本の生活や文化にもすぐに適応。持ち前の明るい性格で同僚とも積極的にコミュニケーションを図って女房役の坂本との相性も抜群だった。球団関係者によれば異国の地で1年間プレーし、阪神への愛着は強いという。

その一方で他球団も虎の優良助っ人に目を光らせてきた。皮肉にも、熱心に調査しているのが、日本シリーズを戦ったソフトバンク。助っ人の先発補強をもくろんでおり、デュプランティエがターゲットになっている。

そして国内だけでなくメジャー数球団も調査を継続中で、阪神では近年、スアレス（パドレス）、ジョンソン（ブレーブス）がメジャーへ“出戻り”復帰で活躍。日本での経験を生かして再チャレンジする選択肢もある。

デュプランティエは26日の日本シリーズ第2戦で先発し1回2/3を7失点で降板。これがタテジマ最後の姿になってしまうのか。