モデルのダレノガレ明美（35）が30日深夜に行われたプロ野球ソフトバンクの日本一祝勝会にリポーターとして登場し、ネット上で話題となった。

ホークスファンとして知られ、日本シリーズ中も自身のX（旧ツイッター）などで応援コメントを書き込んできたダレノガレ。この日、阪神を下して2020年以来5年ぶり12度目の日本一が決まると、「日本一」と日の丸と鷹の絵文字を投稿。「インタビュー行ってきます。嬉しくて泣いてます」と喜びをつづっていた。

30日深夜に球団公式のYouTubeチャンネルなどで祝勝会中継が始まると「ダレノガレ明美です。今日は初めての祝勝会です。緊張してますが頑張りまーす！」と笑顔で登場。

シャンパンファイトが始まると選手たちからシャンパンなどを次々とかけられて「ありがとうございます」とお礼を言いつつ「ヤバイヤバイ」と悲鳴を上げる場面も。それでも小久保監督、周東、山川、柳田、大津らへ次々とインタビューし、きっちり仕事をこなしていた。

SNSでは「ダレノガレ好かれすぎだろ笑 美人だなぁ」「ダレノガレ選手とちゃんと仲良くて好き」「ダレノガレ明美あんだけ掛られても美人なのはさすがだな」「ダレノガレちゃんインタビューがんばって！」「祝勝会場にダレノガレがいる」「ダレノガレちゃんシャンパンファイトに来てた！」「ダレノガレちゃん選手と仲良いんやな めちゃ声入ってる笑」「祝勝会ダレノガレいる！？めっちゃ奇麗な人が一瞬映った」「ダレヤコレ思ってよく見たらダレノガレだった そりゃ美人や」「インタビュアー、ダレノガレかいww美人すぎるわ」などのコメントが見られた。