◆SMBC日本シリーズ2025 第5戦 阪神2―3ソフトバンク（30日、甲子園）

ソフトバンクが逆転勝ちで5年ぶりの日本一に輝いた。8回に柳田悠岐が起死回生の同点2ラン。延長11回に野村勇が決勝ソロ本塁打を放った。6投手のリレーで1点差ゲームを制した。

試合後、大阪府内のホテルで記者会見が行われた。会見には3試合連続本塁打を放ち、最優秀選手（MVP）に輝いた山川穂高らが出席した。山川は日本シリーズでの好調の要因について「2試合目のアーリーワーク（早出練習）でこれだっていう感覚をつかんだ。『これ絶対打てる』と。（好調の要因は）かかとの骨です。わかんないと思うんですけど」と明かした。

移籍2年目の今季は4番陥落や2軍落ちも経験するなど苦しんだ。山川は「今年は1000回くらい新しいフォームにトライしてみて何一つイメージ通りできなかったんですけど、最後朝練習したときにこれだっていうのが来た。かかとを意識した段階で構えているときに『打てる』と思えた。この感覚を忘れないように早く練習したいですね」。自身初の日本一に輝いて間もないまま来季を見据えた。