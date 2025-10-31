【今日の献立】2025年10月31日(金)「アレンジ自在！基本の調味料で作る本格麻婆豆腐」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「アレンジ自在！基本の調味料で作る本格麻婆豆腐」 「さつま揚げとタケノコのきんぴら」 「カボチャのアイスクリーム」 の全3品。
ご飯がすすむピリ辛麻婆豆腐。食後は、手作りのカボチャアイスでハロウィン気分!!
【主菜】アレンジ自在！基本の調味料で作る本格麻婆豆腐
親しみやすい味から、本格四川の味など辛みなどは自分流にアレンジ可！身近な調味料で作る基本の麻婆豆腐。
調理時間：15分
カロリー：287Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
合いびき肉 100g
白ネギ 1/2本 ショウガ (みじん切り)1/2片分
ニンニク (みじん切り)1片分
豆板醤 小さじ1
＜調味料＞
酒 大さじ1
砂糖 大さじ1/2
しょうゆ 大さじ1/2
みそ 大さじ1
顆粒中華スープの素 小さじ1/2
水 100ml
＜水溶き片栗＞
片栗粉 大さじ1/2
水 大さじ1
ゴマ油 小さじ1
サラダ油 適量 ネギ (刻み)大さじ2
2. 合いびき肉の色が変わったら、＜調味料＞の材料を加え、煮たったら絹ごし豆腐を加える。2〜3分煮て、＜水溶き片栗＞を回し入れトロミをつける。
3. ゴマ油を加えてひと混ぜし、器によそってネギを散らす。
辛みがお好きな人は、ラー油や粉花椒を加えるとより本格的な麻婆豆腐になります。
【副菜】さつま揚げとタケノコのきんぴら
さつま揚げをアレンジして、ボリュームをプラス。タケノコの食感も◎
調理時間：10分
カロリー：154Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
水煮タケノコ 1/2本 板コンニャク 1/5枚(50g)
＜調味料＞
みりん 小さじ1.5
砂糖 小さじ1.5
薄口しょうゆ 小さじ2
ゴマ油 適量 七味唐辛子 少々
2. ＜調味料＞の材料を加え、汁気がなくなるまで炒め合わせる。器に盛って、七味唐辛子を振る。
【デザート】カボチャのアイスクリーム
カボチャの果肉が感じられる、手作り感のある濃厚なアイスクリーム。ハロウィンにおすすめ！
調理時間：10分+冷やす時間
カロリー：242Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
砂糖 小さじ2
牛乳 大さじ1
バニラアイス 200ml
2. カボチャが熱いうちにフォークでつぶし、砂糖と牛乳を加え、なめらかになるまで混ぜ合わせ、粗熱を取る。
3. 密封できる保存袋に(2）とバニラアイスを入れ、袋の上からもんで混ぜ合わせ、冷凍庫で凍らせる。器に盛る。
一度にきれいに混ぜ合わせようとするとアイスが溶けてしまうので、途中に何回か取り出して、袋の上からもんでください。口当たりもよくなります。
