プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「アレンジ自在！基本の調味料で作る本格麻婆豆腐」 「さつま揚げとタケノコのきんぴら」 「カボチャのアイスクリーム」 の全3品。
ご飯がすすむピリ辛麻婆豆腐。食後は、手作りのカボチャアイスでハロウィン気分!!

【主菜】アレンジ自在！基本の調味料で作る本格麻婆豆腐
親しみやすい味から、本格四川の味など辛みなどは自分流にアレンジ可！身近な調味料で作る基本の麻婆豆腐。

調理時間：15分
カロリー：287Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

絹ごし豆腐  200~300g
合いびき肉  100g
白ネギ  1/2本 ショウガ  (みじん切り)1/2片分
ニンニク  (みじん切り)1片分
豆板醤  小さじ1
＜調味料＞
  酒  大さじ1
  砂糖  大さじ1/2
  しょうゆ  大さじ1/2
  みそ  大さじ1
  顆粒中華スープの素  小さじ1/2
  水  100ml
＜水溶き片栗＞
  片栗粉  大さじ1/2
  水  大さじ1
ゴマ油  小さじ1
サラダ油  適量 ネギ  (刻み)大さじ2

【下準備】

絹ごし豆腐は2cm角のサイコロ状に切る。分量外の熱湯で1〜2分煮て、ザルに上げる。白ネギは粗いみじん切りにする。＜水溶き片栗＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、白ネギ、ショウガ、ニンニク、豆板醤を加え、香りがたったら合いびき肉を加えて炒め合わせる。

2. 合いびき肉の色が変わったら、＜調味料＞の材料を加え、煮たったら絹ごし豆腐を加える。2〜3分煮て、＜水溶き片栗＞を回し入れトロミをつける。

3. ゴマ油を加えてひと混ぜし、器によそってネギを散らす。

辛みがお好きな人は、ラー油や粉花椒を加えるとより本格的な麻婆豆腐になります。

【副菜】さつま揚げとタケノコのきんぴら
さつま揚げをアレンジして、ボリュームをプラス。タケノコの食感も◎

調理時間：10分
カロリー：154Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

さつま揚げ  3~4枚
水煮タケノコ  1/2本 板コンニャク  1/5枚(50g)
＜調味料＞
  みりん  小さじ1.5
  砂糖  小さじ1.5
  薄口しょうゆ  小さじ2
ゴマ油  適量 七味唐辛子  少々

【下準備】

さつま揚げは幅1cmに切る。 水煮タケノコと板コンニャクは幅1cmの細切りにする。

【作り方】

1. フライパンにゴマ油を強火で熱し、さつま揚げと水煮タケノコ、板コンニャクを加えて炒める。

2. ＜調味料＞の材料を加え、汁気がなくなるまで炒め合わせる。器に盛って、七味唐辛子を振る。

【デザート】カボチャのアイスクリーム
カボチャの果肉が感じられる、手作り感のある濃厚なアイスクリーム。ハロウィンにおすすめ！

調理時間：10分+冷やす時間
カロリー：242Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

カボチャ  100g
砂糖  小さじ2
牛乳  大さじ1
バニラアイス  200ml

【下準備】

カボチャは皮をむき、ひとくち大に切る。バニラアイスは冷凍庫から出し、少しやわらかくしておく。

【作り方】

1. カボチャを耐熱皿に入れ、ラップをかけて電子レンジで柔らかくなるまで2分程加熱する。

2. カボチャが熱いうちにフォークでつぶし、砂糖と牛乳を加え、なめらかになるまで混ぜ合わせ、粗熱を取る。

3. 密封できる保存袋に(2）とバニラアイスを入れ、袋の上からもんで混ぜ合わせ、冷凍庫で凍らせる。器に盛る。

一度にきれいに混ぜ合わせようとするとアイスが溶けてしまうので、途中に何回か取り出して、袋の上からもんでください。口当たりもよくなります。