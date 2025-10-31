ポンドドル、２００日線を完全に下放れる展開 来週の英ＭＰＣでの利下げ予想も台頭＝ＮＹ為替
きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ポンドドルは下値をさらに切り下げており、１．３１ドル台まで下げ幅を広げている。２００日線を完全に下放れる展開が見られており、本日は８月に付けた年初来安値に顔合わせする展開。早期に２００日線の水準まで戻せないようであれば、大きな下向きの流れに回帰する。一方、ポンド円は反転し、一時２０３円台まで買い戻される展開。目先は今週上値を抑えられた２０４円台前半まで戻せるか注目といったところ。
米大手証券のエコノミストは、英中銀が来週の金融政策委員会（ＭＰＣ）での利下げ予想を再び示している。市場のコンセンサスは据え置きを有力視しており、利下げの確率は２５％程度にしか見ていない。先週発表の９月の英消費者物価指数（ＣＰＩ）は３．８％と予想に反して横ばいとなり、英中銀が予想していた４％も下回った。食料品価格においては１年４カ月ぶりの下落となった。
エコノミストは「総合的に判断すると、９月のＭＰＣ以降、主要指標が大きく弱含んでおり、来週の利下げは説得力あるシナリオ」と指摘。その上で、結果は接戦になる可能性があるとも付け加えている。
GBP/USD 1.3142 GBP/JPY 202.63 EUR/GBP 0.8799
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
