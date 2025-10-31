◇SMBC日本シリーズ2025 第5戦 ソフトバンク3―2阪神（2025年10月30日 甲子園）

「SMBC日本シリーズ2025」は30日に第5戦が行われ、ソフトバンクが阪神を3―2で下し、4連勝で2020年以来5年ぶり12度目の日本一を達成した。8回に柳田悠岐外野手（37）の左越え2ランで同点に追い付き、2―2の延長11回に野村勇内野手（28）が決勝の右越えソロ。小久保裕紀監督（54）は頼もしいナインの手で宙を舞った。監督就任1年目の昨年シリーズはDeNAの前に敗退。日本代表の監督時代にも17年のワールド・ベースボール・クラシックなど、何度もはね返されてきた短期決戦を制し頂点に立った。

2度目の挑戦で頂を極めた。昨年に続いて出場した日本シリーズで5年ぶりの日本一奪回。小久保監督が甲子園の夜空に現役時代の背番号と同じ9度舞った。

「5試合とも息抜く暇のない、本当にいい試合ができた。昨年届かなかった日本一という目標を達成できて、とてもうれしい」

25日の第1戦から中4日で右のエース有原を投入して勝負をかけた一戦。かつて同僚だった阪神の先発・大竹に封じられ、スコアボードにゼロが並ぶ。0―2の7回2死一、二塁では首位打者・牧原大に代打・近藤を送ったが、見逃し三振に倒れて無得点。だが、主力の相次ぐケガでの離脱を克服した今年のチームには劣勢をはね返す底力がある。

流れを変えたのは柳田の一撃だ。日本新の50試合連続無失点記録をつくった阪神の3番手・石井の初球150キロの直球を捉えて左越え同点2ラン。そして2―2の延長11回には野村が決勝の右越えソロを放った。今シーズン自己最多の12本塁打を放った28歳が大仕事をやってのける。2本のアーチで勝利を引き寄せて、一気の4連勝で頂点に立った。

屈辱を晴らした。指揮官として日本シリーズ初挑戦だった昨年はDeNAに開幕2連勝後に4連敗した。6試合で33失点のうち救援投手が23失点。侍ジャパンの監督として優勝を逃した15年のプレミア12でも継投失敗で叩かれた。当時、たまたま乗車したタクシーの運転手に「あの継投はねぇ…」と苦言を呈され「はい」とだけ答えて唇をかんだ。日本代表での監督としても悔しさを味わった短期決戦での投手交代が課題だった。

国内最高峰へ再チャレンジ。「最後に勝ち切れないとこんな思いになると昨年、経験した。是が非でも避けたい」。反省点は分かっている。「カチッと決め過ぎ、細かくやり過ぎた。投手起用のひらめきなど、直感が入る隙がなかった」と冷静に自己分析した。

日本ハムとのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルSをフルセットの末に制して迎えた25日の日本シリーズ第1戦。1―2と劣勢だった7回から藤井、松本裕、杉山の勝利の方程式を迷わず投入した。「一番大事なのは先を考えずに自分自身が信じ切っているか。今年は型にはめない」。結果として敗れはしたが、采配にブレはなかった。

2勝1敗で迎えた29日の第4戦では“変則継投”で王手をかけた。“7回の男”藤井を3点リードの6回に送り込んだ。相手は森下から始まる中軸だ。「出し惜しみしない。先にいい投手から出す」。7回にヘルナンデスを挟み、松本裕、杉山とつないで逃げ切る。この日も守護神・杉山を9、10回と回またぎさせる大胆な起用だった。

レギュラーシーズン、交流戦、CSファイナルSを制し、そして聖地・甲子園で12球団の頂点に立った。「CS、日本シリーズと154試合戦った選手たちに感謝したい。たくましい選手たちに恵まれて幸せです」と小久保監督。選手時代には2度、経験していた日本一。だが、指揮官として頂上から見た景色はまた格別なものだった。（井上 満夫）