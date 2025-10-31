ソフトバンクから育成ドラフト1位で指名された新潟・関根学園の池田栞太捕手（18）が30日、上越市の同校で指名あいさつを受けた。王貞治球団会長らのサインボールをプレゼントされた池田は「改めて指名してもらったんだという実感が湧いた」と表情を崩した。

早い段階から池田に注目し、今夏の新潟大会も観戦したという福山龍太郎アマスカウトチーフは「大型捕手のわりにフットワークがよく、スローイングの速さは高校生の中でトップクラス」と高く評価。池田は「持ち味を評価してもらえてうれしい」と話した。

福山アマスカウトチーフは「うちは育成のプログラムがしっかりしている。やればやるだけの環境にある。まずは体づくりをしっかり。そして肩の力や打撃の飛距離もワンランク、ツーランク上がるように」と期待をかけた。池田は「今は一番下なので泥くさく、何が何でもの気持ちでまず支配下を目指す。そして城島さん（球団CBO）のように守れて打てるバランスのとれたキャッチャーになりたい」と意気込んだ。

◇池田 栞太（いけだ・かんた）2007年（平19）5月12日生まれ、新潟県出身の18歳。高校では1年夏からベンチ入りし、2年秋からレギュラー。3年春の公式戦では7試合で3本塁打を放ち、北信越大会ベスト4に貢献。二塁送球1秒85前後の強肩も武器。1メートル85、92キロ。右投げ右打ち。