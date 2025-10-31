◇SMBC日本シリーズ2025 第5戦 ソフトバンク3―2阪神（2025年10月30日 甲子園）

敵地・甲子園が静まりかえった。左翼ポール際に飛び込んだ同点2ラン。2点を追う8回1死一塁、ソフトバンク・柳田が石井の外角低め150キロの直球を捉えて逆方向へ。インパクトの後も右足は動かさず、左足を一歩引いて打球を見上げる代名詞の“変態打ち”の衝撃弾だった。

「いいピッチャーなので連打は厳しいと思うので、長打を打てたらいいなという気持ちでは打席に入った。うまく打てました」

レギュラーシーズンから56試合連続無失点だった石井を止めた。日本シリーズでの球団通算100号のメモリアルアーチで延長戦に持ち込むと野村の日本シリーズ通算800号の決勝弾と2本の節目の一発で5年ぶりの日本一をもぎ取った。

今季は開幕直後、4月11日ロッテ戦で右足のすね付近に自打球が直撃。「右脛骨（けいこつ）骨挫傷」で約5カ月も戦線離脱した。シーズンはわずか20試合の出場。「ずっとシーズンにいなかった。その中で試合に出るというのは責任がある」。この日も2安打で第1戦から5戦連続安打など22打数10安打、打率・455。優秀選手賞を受賞した。

日本シリーズでの本塁打は昨年11月3日DeNAとの第6戦以来、通算5本目。「久々の日本一が取れて、チームの力になれて良かった」と背負った責任から少しだけ解放されたように笑った。 （木下 大一）