◇SMBC日本シリーズ2025 第5戦 ソフトバンク3―2阪神（2025年10月30日 甲子園）

必死に食らいついた。それが日本一への道を切り開いた。2―2の延長11回先頭で村上から右翼席へ決勝ソロ。兵庫県出身の28歳、野村の頭の中は関西弁がぐるぐる巡った。

「僕も何が起こったか分からないです。いったやろーと思って、そっから訳が分かんないです。なんか（球場が）静まり返っていて、どうなってんねんという感じです」

セレモニーを終えても興奮していた。2点差を追いついて持ち込んだ延長戦。阪神のエースに対して自信はあった。「交流戦で打っていて、苦手な意識はなかった」。第1戦では無安打でも交流戦で3打数2安打した記憶は鮮明だ。外角直球に逆らわずにコンタクト。日本シリーズ通算800号のメモリアル弾が日本一を決めた。

打つだけではなかった。「6番・遊撃」で出場し、9回1死から二遊間へのゴロを横っ跳びで好捕して一塁で刺した。第4戦でもファウルフライを背走好捕など美技連発。第3戦で右かかとを痛めた今宮に代わって入った遊撃で躍動し、流れを引き寄せた。

「守備、走塁からだったのが、最後は何ていうか信じられないようなシーズンでした」。主力にケガ人が相次ぎ、もらったチャンスを生かしたプロ4年目はキャリアハイの打率・271、12本塁打、40打点、18盗塁。打撃練習は変化球も交えた“ミックス”で取り組み、ボール球の変化球に手を出す悪癖が消えて、欠かせない選手になった。激動の今季を象徴する野村が決勝弾で最後を締めくくった。