◇SMBC日本シリーズ2025 第5戦 ソフトバンク３―２阪神（2025年10月30日 甲子園）

ソフトバンクが4連勝で阪神を破って、5年ぶりの日本一に輝いた。会見後には12度目の栄冠を祝うシャンパンファイトが行われ、小久保裕紀監督（54）とナインらが喜びを分かち合った。

選手会長の周東は檀上で「みんなお疲れ。CSに続きこの日本シリーズもタフだった。凄いキツかった」と吐露。そして「明日からみんな休みだ。酔って酔って、飲んで飲んで、騒いでいきましょう！」のかけ声で歓喜の瞬間が始まった。

用意されたシャンパンメガボトル1本、シャンパン700本、スパークリングワイン300本、コーラ240本、日本酒の一升瓶20本と4樽が、みるみるうちに泡となった。

周東は美酒に酔いながら「こういう楽しみのために、また優勝できるように頑張りたい」と決意を新たにした。

日本球界では「ビールかけ」で祝うのが恒例となっているが、アサヒグループホールディングス（HD）のシステム障害の影響でメーカーからのビール提供が滞っているため、クライマックスシリーズ以降はシャンパンに切り替えられた。

過去にはヤクルトや巨人がビールではなくシャンパンで祝ったことがある。また、WBCで日本代表が優勝した際にも、ロッカールームでシャンパンファイトが行われた。