未来志向で発展へ 日韓首脳会談　積極的な「シャトル外交」で合意　韓国大統領が“韓国のり”と“化粧品”高市首相へ贈る

高市首相は30日夜、韓国で李在明（イ・ジェミョン）大統領との初めての首脳会談を行い、両国の関係を「未来志向で安定的に発展させる」ことなどで一致しました。

APEC（アジア太平洋経済協力会議）の首脳会議に出席するため韓国の慶州（キョンジュ）を訪問した高市首相は、午後6時過ぎから40分余り、李大統領と会談しました。

韓国・李在明大統領：

お互いの経験を共有し協力することができれば、国内的な問題だけでなく、国際的な問題もいくらでもうまく解決していくことができると信じている。

両首脳は、日韓関係を未来志向で安定的に発展させることで一致し、首脳同士が相互に訪問する「シャトル外交」を「積極的に実施する」ことで合意しました。

また李大統領は、高市首相に韓国のりと化粧品を贈り、高市首相は囲碁の石と筒をプレゼントしたということです。

高市首相：

とても温かく歓迎をしていただき、そしてまたとても楽しい意見交換をいたしました。日韓関係を未来志向で安定的に発展させていくということで一致しました。

31日は、中国の習近平国家主席と会談する方向で調整しています。