¡Ö¼«Ê¬¤¸¤ã¤À¤á¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¹ÃÈåFA°ÜÀÒ¤Çµá¤á¤é¤ì¤¿ÀµÊá¼ê¤ÎÆó¤Ä¤Î¾ò·ï¡¡¼ºÇÔ½Å¤Í¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³¤ÌîüÏ»Ê¤¬¡¢µÞÀ®Ä¹¤·¤¿¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Û
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè5Àï¡¡ºå¿À2¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê30Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿·¤¿¤ÊÀð¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ¤É¤Ã¤·¤ê¤È¹½¤¨Â³¤±¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¡¢¼«¿È½é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë³¤ÌîÎ´»Ê¤Ï¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¡¢¤ä¤Ã¤È½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡£ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ç½ª¤ï¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Ï²¿¤â¤«¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤ËÀäÂÐÅª¤ÊÀµÊá¼ê¤À¤Ã¤¿¹ÃÈåÂóÌé¤¬¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¡£¿·¤¿¤ÊÀµÊá¼ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿¾ò·ï¤Ï¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤È¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¡×¤À¤Ã¤¿¡£³«ËëÄ¾¸å¤ÏÊáµå¤·Â»¤Í¤¿µå¤¬¹â¤¯Ä·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÅðÎÝ¤ò»É¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡ÇÛµåÌÌ¤Ç¤â¶ìÏ«¤·¤¿¡£¡Ö¹ÃÈå¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¥Ç¡¼¥¿¼¼¤Ë¤³¤â¤ê¡¢ºòµ¨¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤ËÁê¼êÂÇ¼Ô¤ÎÊ¬ÀÏ¤ËÁêÅö¤Ê»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¤ê¤ÎÇÛµå¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤¸¤ã¤À¤á¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¡£²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤Á¤°¤Ï¤°¤Ç´é¤Ï°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÂå¤ï¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ëàÀµÊá¼êá¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤Û¤«ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£4·îËö¤«¤é¤Ï¥â¥¤¥Í¥í¡¢Í¸¶¹ÒÊ¿¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹µé¤ÎÅê¼ê¤È¡¢Åö»þ¼é¸î¿À¤À¤Ã¤¿¥ª¥¹¥Ê¤¬ÅÐÈÄ¤¹¤ëºÝ¤Ë³¤Ìî¤¬Ã´Åö¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÎæ°æÇî´õ¤é¤¬¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ìò³äÊ¬Ã´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤ä±ÇÁü¤ò¸«¤ë²ó¿ô¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡Ö½øÈ×¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¹ÃÈå¤¬µîÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»î¹ç¤Î¥Ç¡¼¥¿¡£´¶³Ð¤È¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤ÈÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÀ®¸ùÂÎ¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Ç·¹¸þ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¡£¥Ç¡¼¥¿¤È¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ½ù¡¹¤Ë2025Ç¯·¿³¤Ìî¤ÎÇÛµå¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¼¡Âè¤Ë¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óÅö½é¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼°ì½ï¡£¼«Ê¬¤Îµå¤òÊáµå¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¥â¥¤¥Í¥í¤â¡Ö³¤Ìî¤¬¤¦¤Þ¤¯¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ°ì¤ÎÊá¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¤Þ¤À¹ÃÈå¤Ë¤Ï¡ÖÁ´Á³ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤â³¤Ìî¤ÎÀ®Ä¹¤¬º£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë