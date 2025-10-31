¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÅÄÍª´ô¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÈ¯¸ÀÅ±²ó¡©¡Ö¤±¤¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¡×¤«¤éÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂçË½¤ì¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Û
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè5Àï¡¡ºå¿À2¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê30Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¡Ê37¡Ë¤¬¡¢1ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡£Á´5»î¹ç¤Ë1ÈÖ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨4³ä5Ê¬5ÎÒ¡£ÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤¿Âè5Àï¤Ç¤Ïµ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊÂÇ¤Ã¤¿ºå¿ÀÀÐ°æÂçÃÒ¤Ï¡Ë¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ï¢ÂÇ¤Ï¸·¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£Ä¹ÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÂÇÀÊÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Äº¾å·èÀï¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï5·îËö¤Ë±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢¤òÉé½ý¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï52»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ËÉüµ¢¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢ÄºÅÀ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï4·îÃæ½Ü¤Ë¼«ÂÇµå¤òÅö¤Æ¡¢±¦æú¹ü¡Ê¤±¤¤¤³¤Ä¡Ë¤Î¹üºÃ½ý¡£¡Ö¤±¤¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¡×¤È¤âÉ½¸½¤·¤¿¡£¤±¤¬¤ÎÄ¾¸å¤Ï¼«Âð¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤â¤Þ¤È¤â¤ËÁ÷¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö²¿¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ô¥¯¥Ã¤È¡ÊÂ¤Î¡Ë»Ø¤òÆ°¤«¤¹¤À¤±¤Ç¤â·ãÄË¡£·¤²¼¤ò¤Ï¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¾¾ÍÕ¤Å¤¨¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¿¤È¤«¥È¥¤¥ì¤äÉ÷Ï¤¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤è¤êÄ¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥êÀ¸³è¡£Êâ¤¯¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¡¢ÄË¤ß¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¼ÂÀïÉüµ¢¤Þ¤Ç¤³¤®Ãå¤±¤¿¡£¡ÖÉáÄÌ¤ËÊâ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤È¤¤¤¦¤«¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ½ªÈ×¤Ë¤Ï1·³¤Ë¹çÎ®¤·¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¡Ö¡Ê¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¡Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÃÞ¸å¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¡£ËÍ¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¤À¤±¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡CS¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÁ´»î¹ç°ÂÂÇ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î´é¡×¤È¤·¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö9¡×¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤òÆ¹¾å¤²¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¿¤â¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾®µ×ÊÝ¤µ¤ó¤òÆüËÜ°ì¤Ë¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡2020Ç¯¤«¤é7Ç¯¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ÏÍèÇ¯¤ÇËþÎ»¤¹¤ë¡£·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀºÝ¡¢¡Ö¡Ê·ÀÌóËþÎ»¤Ç¡Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ê°úÂà¡Ë¡£¤½¤³¤Þ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢»ö¤¢¤ë¤´¤È¤Ë27Ç¯¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¹Í¤¨¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÇÏÂå¤ò²Ô¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜµ¤¤«¾éÃÌ¤«ÇÏ¼ç¤È¤·¤Æ¡¢ºÆÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¸½ÌòÂ³¹Ô¤ÎÆ»¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È¡Ê¸½ÌòÀ¸³è¤Ï¡Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ÂÇ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÂÇ¤Æ¤Ð¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÂÇ¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£ÇÏ¼¡Âè¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯¾Ð¤Ã¤¿¡£ÂçÉñÂæ¤Ç¤Î¶¯¤µ¤â¾ÚÌÀ¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌøÅÄ¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ë¤¤¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ïº¤¤ë¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë