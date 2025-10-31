¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç¶£Í£ÂÂç¾Þ¡Û¾¾°æÈË¡¡º£Ç¯½é£Ö¡õ£Ó£Ç½Ð¾ìÀÚÉä³ÍÆÀ¤Ø»ë³¦ÎÉ¹¥¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¼è¤ì¤Æ¤¤¤¤Êý¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î£ÇII¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡¡ÃË»Ò¥¹¥Ô¡¼¥É¥¥ó¥°·èÄêÀï¡×¤Ï£³£°Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¾¾°æÈË¡Ê£µ£µ¡áÂçºå¡Ë¤Ï½éÆü¥É¥ê¡¼¥àÀï¤Ç¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤ë¤È£¶¹æÄú¤Î£²ÆüÌÜ£³£Ò¤â£´¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·ÀÚ¤Ã¤Æ£±Ãå¡££¸£Ò¤â£³¥³¡¼¥¹¤«¤é£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡¡£³ÆüÌÜ£¹£Ò¤â£²¥³¡¼¥¹¤«¤é£³Ãå¤Ë¤Þ¤È¤á£´Àï£²¾¡¥ª¡¼¥ë£³Ï¢ÂÐ¤È°ÂÄê¤·¤¿Ãå¼è¤ê¤ÇÆÀÅÀÎ¨¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½®Â¤Ë¤â¡Ö½ÐÂ¤â¿¤Ó¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¼è¤ì¤Æ¤¤¤¤Êý¤ä¤Í¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£Ç¯½é£Ö¡õ£Ó£Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯½Ð¾ìÀÚÉä³ÍÆÀ¤Ø»ë³¦ÎÉ¹¥¤À¡£