¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º£Ì¡ÛÀµÌÚÀ»¸¡¡£Ç¸µ£Çµ½Ð¾ì¸¢¤Ø°ÕÍß¡Ö£±Ãå¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¥ì¡¼¥¹¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î£Ç·¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥ê¡¼¥°Âè£¸Àï¡×¤Ï£³£°Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÀµÌÚÀ»¸¡Ê£µ£°¡á¹Åç¡Ë¤Ï½àÍ¥£¹£Ò¡¢£³¹æÄú¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¤È¥³¥ó¥Þ£°£·¤ò·è¤á¤ÆÀè¥Þ¥¤¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ£±Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¡¢Í¥½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö½àÍ¥¤ÏÂÎ´¶¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¾å¤¬¤ê¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¾¯¡¹ÉÔËþ¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÆüÁý¤·¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¡¤âÃå¼Â¤Ë¾å¸þ¤¤À¡£
¡¡ÍèÇ¯£´·î¤Î£Ð£Çµ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î³«ºÅÃÏ¤ÏµÜÅç¡£º£Âç²ñ£Ö¤Ê¤éÃÏ¸µ¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤Î½Ð¾ìÀÚÉä¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£½àÍ¥¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Í¥¾¡Àï¤â£±Ãå¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¥ì¡¼¥¹¤·¤Þ¤¹¡×¡££²£°£±£·Ç¯£³·î°²°ÊÍè£¸Ç¯£·¥«·î¤Ö¤ê£Ö¡õÃÏ¸µ£Çµ½Ð¾ì¤ØÌÜ»Ø¤¹¤Ï£±Ãå¤Î¤ß¤À¡£