¡Ú²¼´Ø¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç¶£Í£ÂÂç¾Þ¡Ûº´Æ£Î´ÂÀÏº¡¡¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¼ó°Ì¥¡¼¥×¤ËÀµÇ°¾ì¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤À¤±¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î£Ç¶¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡¡ÃË»Ò¥¹¥Ô¡¼¥É¥¥ó¥°·èÄêÀï¡×¤Ï£³£°Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡º´Æ£Î´ÂÀÏº¡Ê£³£±¡áÅìµþ¡Ë¤Ï£³·î¤Î¼ã¾¾¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¢ª£µ·î¤Î¤Þ¤ë¤¬¤á¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤È£Ó£ÇÏ¢Â³£Ö¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¡£¤½¤Î¸å¤Ï¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°£±°Ì¤ò²÷Áö¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢£²£¶Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿ÄÅ£Ó£Ç¥À¡¼¥Ó¡¼¸å¤Ë¤Ï£²°Ì¡¦ÃÓÅÄ¹ÀÆó¤¬Ìó£µ£³£°Ëü±ßº¹¡¢£³°Ì¡¦³ý¸¶Íªµª¤¬Ìó£µ£·£°Ëü±ßº¹¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÁê¼ê¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤¬¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£±¡¢£²°Ì¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë£Ç£Ð£²£î£ä½éÆü£±¹æÄú¤ÏÀ§¤¬Èó¤Ç¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡££±£±·î¤ÎÊ¡²¬£Ó£Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ï£ÆµÙ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢º£Àá¤È£±£±·î¤Î£Çµ£²Àá¡Ê¤Þ¤ë¤¬¤á¡¢ÆÁ»³¡Ë¤¬ÀµÇ°¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç·Þ¤¨¤¿£³ÆüÌÜ£²£Ò¤Ï£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é£´Ãå¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¡Ö¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ÐÂ¤â¿¤Ó¤âÁ´ÂÎ¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¥Ú¥é¤ò¥¬¥é¥Ã¤ÈÃ¡¤ÊÑ¤¨¤¿¡×¤ÈÄãÄ´µ¡£²£¸¹æ¤ÎÄ´À°¤òÂ³¤±¤ë¡££²Áö£±£´ÅÀ°Ê¾å¤Î¥Î¥ë¥Þ¤òÆÍÇË¤·¤Æ½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£