NY株式30日（NY時間11:14）（日本時間00:14）
ダウ平均　　　47991.51（+359.51　+0.75%）
ナスダック　　　23755.49（-202.98　-0.85%）
CME日経平均先物　51695（大証終比：+235　+0.46%）

欧州株式30日GMT15:14
英FT100　 9738.01（-18.13　-0.19%）
独DAX　 24127.80（+3.59　+0.01%）
仏CAC40　 8150.10（-50.78　-0.62%）

米国債利回り
2年債　 　3.602（+0.004）
10年債　 　4.078（+0.002）
30年債　 　4.624（-0.001）
期待インフレ率　 　2.298（0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.634（+0.013）
英　国　　4.417（+0.025）
カナダ　　3.131（-0.027）
豪　州　　4.306（+0.083）
日　本　　1.647（-0.001）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.65（+0.17　+0.28%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4008.30（+7.60　+0.19%）

ビットコイン（ドル）
107958.81（-3492.46　-3.13%）
（円建・参考値）
1664万9408円（-538607　-3.13%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ