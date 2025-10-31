ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は３５９ドル高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式30日（NY時間11:14）（日本時間00:14）
ダウ平均 47991.51（+359.51 +0.75%）
ナスダック 23755.49（-202.98 -0.85%）
CME日経平均先物 51695（大証終比：+235 +0.46%）
欧州株式30日GMT15:14
英FT100 9738.01（-18.13 -0.19%）
独DAX 24127.80（+3.59 +0.01%）
仏CAC40 8150.10（-50.78 -0.62%）
米国債利回り
2年債 3.602（+0.004）
10年債 4.078（+0.002）
30年債 4.624（-0.001）
期待インフレ率 2.298（0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.634（+0.013）
英 国 4.417（+0.025）
カナダ 3.131（-0.027）
豪 州 4.306（+0.083）
日 本 1.647（-0.001）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.65（+0.17 +0.28%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4008.30（+7.60 +0.19%）
ビットコイン（ドル）
107958.81（-3492.46 -3.13%）
（円建・参考値）
1664万9408円（-538607 -3.13%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
