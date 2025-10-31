◇SMBC日本シリーズ2025 第5戦 ソフトバンク3―2阪神（2025年10月30日 甲子園）

本拠で黒星発進も、その後4連勝で5年ぶり12度目の日本一に輝いたソフトバンクの小久保裕紀監督（54）と選手会長の周東佑京内野手（29）、そしてシリーズMVPに輝いた山川穂高内野手（33）の3人が試合後に行われた共同会見に出席。改めて苦しいスタートを切ったシーズンを振り返り、喜びをかみしめた。

昨年は連勝開幕から4連敗で周旋した日本シリーズ。主力選手がそろわない中で新庄監督率いる日本ハムを最後の最後で振り切り、クライマックスシリーズの激闘も制し2年連続でたどり着いた舞台。セ・リーグを圧倒的な強さで制した阪神を、終わってみれば4勝1敗で退けた。

初戦はスタメンを外れた山川は「2試合目のアーリーワーク（早出練習）でやっとつかんで。“あっ、これ絶対打てる！”って思ってですね。その感覚が合ったんで、かなり自信を持った状態で…やっぱり技術が自信を取り戻してくれた」とシリーズに入ってから2戦目で技術的につかむものがあり、それが結果につながったと明かした。

一番意識したのは「かかとの骨」と真剣な表情で説明。「今年1年はたぶん…1000回以上バッティングフォームトライしてみたり。何一つイメージ通りにはできなかったんですけど、最後の最後に朝、練習している時に“これだ！”っていうのが来たんで」と改めて覚醒の瞬間を思い返した。続けて「かかと」の部分については「分かりやすく…ちょっと今…2時間くらいかかるんでやめておきます」とニヤリ。深夜の会見場を和ませた。

オフを迎えるが「早く練習したいですね。この感覚を忘れたくないですし。もしこの感覚が（シーズンの）頭から来てたら…とどうしても思ってしまうんで（苦笑い）。なぜこの感覚で打てたのかを分析して本当に自分のものにしたい。今、バッティングがしたいですね」と初の日本一に輝いた喜びを感じつつ、不本意だったシーズンのリベンジのための練習を体が欲しているとしみじみと語った。

初戦はスタメンを外れ、代打で四球を選んだ山川。第2戦で「6番・一塁」でスタメンに名を連ねると、両軍合わせてシリーズ1号となる3ランを放つなど5打数2安打5打点の活躍で勝利に貢献。舞台を敵地・甲子園に移して行われた第3戦では「4番・一塁」で先発し、1点を追う4回に2戦連発となる同点ソロを放ち3四球と全打席で出塁した。第4戦も4番に座わり2回に決勝弾となる先制ソロ。3戦連発の活躍でシリーズ制覇に王手を懸けた。そして迎えた第5戦。4戦連発はならなかったものの、4打数1安打と堅守で逆転勝利に貢献した。