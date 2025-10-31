世界最大のスマートフォン市場、かつ最大の5G加入者数を誇る中国で毎月発売された5Gスマートフォンを香港在住の携帯電話研究家、山根康宏が紹介する。2025年9月に発表・発売された5Gスマートフォンは14機種。内訳はシャオミ3機種、ファーウェイ1機種、OPPO 6機種、HONOR 1機種、vivo 2機種、その他1機種。

今月は7000mAh以上のバッテリーを搭載するモデルが多数登場。OPPOはボリュームゾーン向けの「A6」シリーズなど6機種投入し、うち5機種が7000mAh。vivoやHONORも高容量モデルを出してきた。シャオミは2026年向けのフラッグシップ「Xiaomi 17」シリーズを発表。世界初のSnapdragon 8 Elite Gen 5モデルで、上位2機種は背面にサブディスプレイも搭載する。

ミドルレンジ機も8200mAhバッテリー搭載、vivo「Y500」

vivoのボリュームゾーン向けYシリーズの最初のモデル「Y500」が登場。ミドルレンジながらもバッテリー容量は8200mAhと高容量を誇る。落下衝撃性能も高め、ラフな使用でも破損しにくいボディー構造としている。

7000mAhバッテリーが標準、OPPOの新大衆モデル「A6」登場

vivo Y500 発表日 2025年9月1日 価格 1399元（約3万円）から チップセット MediaTek Dimensity 7300 ディスプレイ 6.77インチ 2392 x 1080ピクセル、120Hz リアカメラ画素数 5000万広角＋200万深度測定 インカメラ画素数 800万（パンチホール） RAM/ROM構成 8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB バッテリー 8200mAh、90W充電 5G NR対応バンド n1 / n3 / n5 / n8 / n28A / n38 / n40 / n41 / n77 / n78 大きさ 163.1 x 75.9 x 8.23mm 重さ 213g

2025年下半期向けのエントリー・ミドルレンジモデルとなる「A6」シリーズが今月5機種一気に登場した。中核モデルとなる「A6」は7000mAhバッテリーを搭載。低価格モデルながら80Wの急速充電にも対応する。カメラは5000万画素で必要最小限に抑えている。

ネットワークなしでも通話できるOPPO「A6 Max」

OPPO A6 発表日 2025年9月1日 価格 1599元（約3万4000円）から チップセット MediaTek Dimensity 6300 ディスプレイ 6.57インチ 2372 x 1080ピクセル、120Hz、1400nits リアカメラ画素数 5000万広角＋200万深度測定 インカメラ画素数 1600万（パンチホール） RAM/ROM構成 8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB バッテリー 7000mAh、80W充電 5G NR対応バンド n1 / n3 / n5 / n8 / n28A / n38 / n40 / n41 / n77 / n78 大きさ 158.2 x 75.02 x 8.0mm 重さ 185g

OPPO「A6」のチップセットを強化したモデルが「A6 Max」。自社開発の「山海無網通信」チップセットを搭載、ネットワークがない状態でも最大210メートルの距離で対応製品間で通話できる。この機能は「A6」も搭載しているが、「A6 Max」はアンテナサイズを大型化した。撮影カメラは「A6」同様実質5000万画素のみだがカメラバンプデザインは流行りの円形を採用している。

バリエーション増の別モデル、OPPO「A6 GT」

OPPO A6 Max 発表日 2025年9月1日 価格 2199元（約4万7000円） チップセット Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 ディスプレイ 6.8インチ 2800 x 1280ピクセル、120Hz、1600nits リアカメラ画素数 5000万広角＋200万深度測定 インカメラ画素数 3200万（パンチホール） RAM/ROM構成 8GB+256GB バッテリー 7000mAh、80W充電 5G NR対応バンド n1 / n3 / n5 / n8 / n28A / n38 / n40 / n41 / n77 / n78 大きさ 163.13 x 77.58 x 7.7mm（青）／7.86mm（白） 重さ 198g（青）／204g（白）

OPPO「A6 Max」と同スペックでカラバリを増やしたモデルが「A6 GT」。ピンク色を追加した3色展開となっているが、性能は全く同じで、メモリ構成が3タイプとバリエーションを増やしている。

3つ折りスマートフォンがマイナーチェンジ、ファーウェイ「Mate XTs Ultimate Design」

OPPO A6 GT 発表日 2025年9月1日 価格 1899元（約4万1000円）から チップセット Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 ディスプレイ 6.8インチ 2800 x 1280ピクセル、120Hz、1600nits リアカメラ画素数 5000万広角＋200万深度測定 インカメラ画素数 3200万（パンチホール） RAM/ROM構成 8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB バッテリー 7000mAh、80W充電 5G NR対応バンド n1 / n3 / n5 / n8 / n28A / n38 / n40 / n41 / n77 / n78 大きさ 163.13 x 77.58 x 7.7mm（青）／7.86mm（白、ピンク） 重さ 198g（青）／204g（白、ピンク）

2024年9月に登場した世界初の3つ折りスマートフォン「Mate XT Ultimate Design」を、1年ぶりにマイナーチェンジした製品が「Mate XTs Ultimate Design」となる。最大のアップグレードはチップセットが1世代新しくなりパフォーマンスが向上。また本体のカラバリはホワイトとパープルが追加になった。

1000元切りで7000mAhバッテリー搭載、HONOR「Play 10T」

HUAWEI Mate XTs Ultimate Design 発表日 2025年9月4日 価格 19999元（約43万1000円）から チップセット HiSilicon Kirin 9020 ディスプレイ （イン）10.2インチ 2232 x 3184ピクセル（アウト）6.4インチ2232 x 1008ピクセル リアカメラ画素数 5000万＋1200万超広角＋1200万5倍望遠 インカメラ画素数 800万（パンチホール） RAM/ROM構成 16GB+256GB、16GB+512GB、16GB+1TB バッテリー 5600mAh、66W充電（有線）、50W（無線） 5G NR対応バンド 非公開 大きさ 156.7 x 219.0 x 3.6mm／156.7 x 73.5 x 12.8mm 重さ 298g

999元という低価格ながら7000mAhと大容量バッテリーを搭載するのがHONORの「Play 10T」だ。カメラはシングル、フロントカメラも500万画素と性能は抑えている。格安モデルながら本体左側面にはAIボタンも搭載している。

999元の格安5Gスマホ、OPPO「A6i」

HONOR Play 10T 発表日 2025年9月9日 価格 999元（約2万1000円）から チップセット Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 ディスプレイ 6.8インチ 2412 x 1080ピクセル リアカメラ画素数 5000万広角 インカメラ画素数 500万（パンチホール） RAM/ROM構成 8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB バッテリー 7000mAh、45W充電 5G NR対応バンド 非公開 大きさ 166.89 x 76.8 x 8.24mm 重さ 207g

OPPO A6シリーズの最下位モデルとなる「A6i」は、グローバル向けに2025年5月に発売された「A5（グローバルモデル）」をそのまま中国向けとした製品。グローバル共通モデルとすることや性能を引き下げ1000元を切る価格を実現した。

チップセット強化の上位モデル、OPPO「A6 Pro」

OPPO A6i 発表日 2025年9月9日 価格 999元（約2万1000円）から チップセット MediaTek Dimensity 6300 ディスプレイ 6.67インチ 1604 x 720ピクセル、120Hz、1000nits リアカメラ画素数 5000万広角＋200万深度測定 インカメラ画素数 800万（パンチホール） RAM/ROM構成 6GB+128GB、6GB+256GB、8GB+256GB バッテリー 6000mAh、45W充電 5G NR対応バンド n1 / n5 / n8 / n28A / n41 / n77 / n78 大きさ 165.71 x 76.24 x 7.99mm 重さ 194g

OPPO「A6」のチップセットをMediaTek Dimensity 7000番台として性能を大きく上げたモデルが「A6 Pro」である。メモリも最大16GBを搭載、4300mm2の冷却パネル搭載で放熱性能も高め、高度なゲーム用途にも対応できる。

5000万画素カメラ4つ搭載の高性能機、「Meizu 22」

OPPO A6 Pro 発表日 2025年9月9日 価格 1799元（約3万9000円）から チップセット MediaTek Dimensity 7300 ディスプレイ 6.57インチ 2372 x 1080ピクセル、120Hz、1400nits リアカメラ画素数 5000万広角＋200万深度測定 インカメラ画素数 1600万（パンチホール） RAM/ROM構成 8GB+256GB、12GB+256GB、16GB+256GB、16GB+512GB バッテリー 7000mAh、80W充電 5G NR対応バンド n1 / n3 / n5 / n8 / n28A / n38 / n40 / n41 / n77 / n78 大きさ 158.16 x 74.99 x 7.96mm（黒）／8.11mm（金）／8.03mm（青） 重さ 190g（黒）／191g（金、青）

Meizu初のペリスコープ式カメラ搭載という「Meizu 22」は5000万画素カメラをリアに3つ、フロントに1つ搭載した高性能なカメラフォンだ。AI機能も強化しており、側面には赤いAIボタンも搭載。Androidベースの自社開発OSも「Flyme AIOS 2」と新バージョンを搭載する。

OPPOのゲーミングモデルの低価格機「K13s」

Meizu 22 発表日 2025年9月15日 価格 2999元（約6万5000円）から チップセット Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 ディスプレイ 6.3インチ 2670 x 1200ピクセル、120Hz、1800nits リアカメラ画素数 5000万広角＋5000万超広角＋5000万3倍望遠 インカメラ画素数 5000万（パンチホール） RAM/ROM構成 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB バッテリー 5510mAh、66W充電 5G NR対応バンド n1 / n3 / n5 / n8 / n26 / n28 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 / n80 / n81 / n83 / n84 / n89 大きさ 152.0 x 71.0 x 8.15mm 重さ 190g

OPPOのゲーミングモデルであるKシリーズの低価格機として登場した「K13s」は、実は今月発表の「A6 Max」のブランド変更モデル。本体のカラバリやメモリ構成なども全く同一で、メモリ構成は「A6 GT」と同じ3種類。このクラスの価格帯のモデルを増やすことで国内での販売数引き上げを目論む。

ミドルレンジクラスのバリエーションモデル、vivo「Y50i」

OPPO K13s 発表日 2025年9月17日 価格 1599元（約3万4000円） チップセット Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 ディスプレイ 6.8インチ 2800 x 1280ピクセル、120Hz、1600nits リアカメラ画素数 5000万広角＋200万深度測定 インカメラ画素数 3200万（パンチホール） RAM/ROM構成 8GB+256GB バッテリー 7000mAh、80W充電 5G NR対応バンド n1 / n3 / n5 / n8 / n28A / n38 / n40 / n41 / n77 / n78 大きさ 163.13 x 77.58 x 7.7mm（青）／7.86mm（白） 重さ 198g（青）／204g（白）

2025年7月発売のvivo「Y50」の販路変更モデルが「Y50i」である。8月発売の「GT3」も同型機であり、カラバリなども全く同一だ。

世界初のSnapdragon 8 Elite Gen 5搭載スマホ、シャオミ「Xiaomi 17」

vivo Y50i 発表日 2025年9月19日 価格 1499元（約3万2000円） チップセット MediaTek Dimensity 6300 ディスプレイ 6.74インチ 1600 x 720ピクセル、90Hz リアカメラ画素数 1300万広角 インカメラ画素数 500万（水滴型ノッチ） RAM/ROM構成 6GB+128GB バッテリー 6000mAh、44W充電 5G NR対応バンド n1 / n3 / n5 / n8 / n28A / n38 / n40 / n41 / n77 / n78 大きさ 167.30 x 76.95 x 8.19mm 重さ 204g

クアルコムの最新チップセット「Snapdragon 8 Elite Gen 5」を世界で最初に搭載したモデルがシャオミから登場。Xiaomi 17シリーズのベーシックモデルとなる「Xiaomi 17」は6.3インチの小型ディスプレイを搭載、バッテリーは7000mAhと大型のものを採用している。

背面ディスプレイも搭載するハイエンド、シャオミ「Xiaomi 17 Pro」

Xiaomi 17 発表日 2025年9月25日 価格 4499元（約9万7000円）から チップセット Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ディスプレイ 6.3インチ 2656 x 1220ピクセル、120Hz、3500nits リアカメラ画素数 5000万広角＋5000万超広角＋5000万2.6倍望遠 インカメラ画素数 5000万（パンチホール） RAM/ROM構成 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB バッテリー 7000mAh、100W充電（有線）、50W充電（無線） 5G NR対応バンド n1 / n2 / n3 / n5 / n7/ n8 / n12 / n18 / n20 / n25 / n26 / n28 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 / n80 / n81 / n83 / n84 / n89 大きさ 151.1 x 71.8 x 8.06mm 重さ 191g

Xiaomi 17シリーズ中核モデルとなるシャオミ「Xiaomi 17 Pro」は、「Xiaomi 17」の背面にサブディスプレイを搭載し、カメラ性能も高めたモデル。サブディスプレイはカメラのプレビューや通知の表示が可能。別売されるレトロゲーム機ケースにはゲームコントロールボタンがあり、背面ディスプレイでカジュアルなゲームを楽しめる。

前後のディスプレイを大型化、n79対応のシャオミ「Xiaomi 17 Pro Max」

Xiaomi 17 Pro 発表日 2025年9月25日 価格 4999元（約10万8000円）から チップセット Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ディスプレイ （メイン）6.3インチ 2656 x 1220ピクセル、120Hz、3500nits（サブ）2.7インチ 904 x 572ピクセル、120Hz、3500nits、 リアカメラ画素数 5000万広角＋5000万超広角＋5000万5倍望遠 インカメラ画素数 5000万（パンチホール） RAM/ROM構成 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB バッテリー 6300mAh、100W充電（有線）、50W充電（無線） 5G NR対応バンド n1 / n2 / n3 / n5 / n7/ n8 / n12 / n18 / n20 / n25 / n26 / n28 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 / n80 / n81 / n83 / n84 / n89 大きさ 151.1 x 71.8 x 8.06mm 重さ 192g

「Xiaomi 17 Pro」のディスプレイをメイン、サブどちらも大型化したモデルがシャオミ「Xiaomi 17 Pro Max」となる。チップセットは同じだが5G NR対応周波数は大幅に増え、n79にも対応。バッテリーは7500mAhを搭載する。なお望遠カメラは「Xiaomi 17 Pro」がマクロ20cm対応、f/3.0、「Xiaomi 17 Pro Max」は同30cm、f/2.6となる。

Xiaomi 17 Pro Max 発表日 2025年9月25日 価格 5999元（約12万9000円）から チップセット Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ディスプレイ （メイン）6.9インチ 2608 x 1200ピクセル、120Hz、3500nits（サブ）2.9インチ 976 x 596ピクセル、120Hz、3500nits、 リアカメラ画素数 5000万広角＋5000万超広角＋5000万5倍望遠 インカメラ画素数 5000万（パンチホール） RAM/ROM構成 12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB バッテリー 7500mAh、100W充電（有線）、50W充電（無線） 5G NR対応バンド n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n13 / n18 / n20 / n25 / n26 / n28 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n70 / n71 / n77 / n78 / n79 / n80 / n81 / n83 / n84 / n89 大きさ 162.9 x 77.6 x 8.0mm 重さ 219g