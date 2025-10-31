シドニーのオペラハウスで上演された舞踊劇「天工開物」。（シドニー＝新華社配信）

【新華社南昌10月30日】中国の舞踊劇「天工開物」がこのほど、オーストラリア・シドニーのオペラハウスで上演され、数百年の時を超えた物語を観客に届けた。

1637（明・崇禎10）年の刊行とされる産業技術書「天工開物」は、世界でもまれな農業、手工業に関する総合的な著作で、欧州の学者から「技術の百科事典」と呼ばれていた。舞踊劇は明代の科学者、宋応星（そう・おうせい）が科挙に6度失敗した後、農業、手工業技術の記録に尽力し、同書を著した史実を基に、中国人の科学的精神を表現している。400年近く前の書物と芸術が融合し、現代のステージによみがえった。

作品は6月に国連本部で初演され、193の加盟国に向けた「山海を越える文明の対話」と題した特別公演が各国の外交官や文化関係者の間で共感を呼んだ。

オーストラリアのカナダ・ベイ市議会議員アンドリュー・ファーガソン氏は「『天工開物』の舞台美術、小道具など全ての要素が最高水準にある。今回のシドニー公演はオーストラリアと中国の最も素晴らしい文化交流だ」と述べた。

「天工開物」はギリシャ・アテネのクリスマスシアターでも11月28〜30日に「中国・ギリシャ国際演劇祭」の重要演目として上演される。（記者/陳毓珊、朱雨諾）

