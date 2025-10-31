ツーハッチのハロウィンコレクション2025♡魔法を纏う夜を楽しんで
ランジェリーブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』が贈る【tu-hacci Halloween collection 2025】が、ついにビジュアル解禁！テーマは「tu-hacci Halloween Party」。心ときめく夜に魔法をかけるような、美しく華やかなランジェリーが勢ぞろいしました。3つの扉を開けば、そこには特別な夜を彩るランジェリーの世界が。
内側から輝く、大人のためのエレガンス
ピオニーレースブラ＆ショーツ/リフレレースブラ＆ショーツ
tu-hacciの人気シリーズ「vivante」からは、芍薬モチーフのレースが印象的な「ピオニーレースブラ＆ショーツ」（\4,380～）と、繊細なリフレレースが上品な「リフレレースブラ＆ショーツ」（\4,380～）が登場。
脇高設計で背中や脇のハミ肉をすっきり整え、スタイルアップを叶えながら美胸を演出します。「仕立てるのは、内側からの品格」--そんな言葉がぴったりの、洗練されたランジェリーです。
vivanteピオニーレースブラ&ショーツ
サイズ：A70～G85
vivanteリフレレースブラ&ショーツ
サイズ：A70～G85
ツーハッチのハロウィンコレクション2025♡魔法を纏う夜を楽しんで
纏うだけで華やぐ、主役級ランジェリー
《モーニングルーティンブラ》エクラフルールブラ＆ショーツ
ハロウィンの夜にふさわしいのは、視線を集める華やかな一着。厚手パッドで1.5倍盛りを叶える《モーニングルーティンブラ》エクラフルールブラ＆ショーツ（\4,880～）は、立体的なデコルテラインが魅力。
《モーニングルーティンブラ》エクラフルールブラ＆ショーツ
サイズ：A70～F75
ピオニーレースフロントホックブラ＆ショーツ
さらに、ゴールドホックがきらめく「ピオニーレースフロントホックブラ＆ショーツ」（\4,380～）も登場。
寄せやすく即盛りが叶う設計で、優しく体にフィットします。まるでドレスのように装える一着です。
ピオニーレースフロントホックブラ&ショーツ
サイズ：B70~H80
非日常を纏う“魅惑のハロウィンランジェリー”
ピオニーレースアップベビードール/アンシャンテブラ＆ショーツ
いつもの自分に少しスパイスを。透け感のあるレースが印象的な「ピオニーレースアップベビードール」（\4,480）は、非日常の夜にぴったりなセクシーなデザイン。
また、《adu》シリーズの「アンシャンテブラ＆ショーツ」（\3,980～）は、繊細なレースとやわらかなフィット感が心地よく、上品さと色気を兼ね備えた逸品です。
ピオニーレースアップベビードール
サイズ：M~XL
《adu》アンシャンテブラ＆ショーツ
サイズ：M~XL
魔法を纏って、自分をときめかせて
10月31日は、一年に一度だけ訪れるハロウィンの夜。【tu-hacci Halloween collection 2025】では、\3,980～\4,880の価格帯で、A70～H80まで幅広いサイズがラインナップ。
可愛さも美しさも、自分らしく楽しめるランジェリーで、心まで華やぐ夜を過ごしてみませんか？鏡の前で微笑むあなたに、そっと魔法がかかるはずです♡