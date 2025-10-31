ランジェリーブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』が贈る【tu-hacci Halloween collection 2025】が、ついにビジュアル解禁！テーマは「tu-hacci Halloween Party」。心ときめく夜に魔法をかけるような、美しく華やかなランジェリーが勢ぞろいしました。3つの扉を開けば、そこには特別な夜を彩るランジェリーの世界が。

内側から輝く、大人のためのエレガンス



ピオニーレースブラ＆ショーツ/リフレレースブラ＆ショーツ

tu-hacciの人気シリーズ「vivante」からは、芍薬モチーフのレースが印象的な「ピオニーレースブラ＆ショーツ」（\4,380～）と、繊細なリフレレースが上品な「リフレレースブラ＆ショーツ」（\4,380～）が登場。

脇高設計で背中や脇のハミ肉をすっきり整え、スタイルアップを叶えながら美胸を演出します。「仕立てるのは、内側からの品格」--そんな言葉がぴったりの、洗練されたランジェリーです。

vivanteピオニーレースブラ&ショーツ

サイズ：A70～G85



vivanteリフレレースブラ&ショーツ

サイズ：A70～G85



ツーハッチのハロウィンコレクション2025♡魔法を纏う夜を楽しんで

纏うだけで華やぐ、主役級ランジェリー



《モーニングルーティンブラ》エクラフルールブラ＆ショーツ

ハロウィンの夜にふさわしいのは、視線を集める華やかな一着。厚手パッドで1.5倍盛りを叶える《モーニングルーティンブラ》エクラフルールブラ＆ショーツ（\4,880～）は、立体的なデコルテラインが魅力。

《モーニングルーティンブラ》エクラフルールブラ＆ショーツ

サイズ：A70～F75



ピオニーレースフロントホックブラ＆ショーツ

さらに、ゴールドホックがきらめく「ピオニーレースフロントホックブラ＆ショーツ」（\4,380～）も登場。

寄せやすく即盛りが叶う設計で、優しく体にフィットします。まるでドレスのように装える一着です。

ピオニーレースフロントホックブラ&ショーツ

サイズ：B70~H80



非日常を纏う“魅惑のハロウィンランジェリー”



ピオニーレースアップベビードール/アンシャンテブラ＆ショーツ

いつもの自分に少しスパイスを。透け感のあるレースが印象的な「ピオニーレースアップベビードール」（\4,480）は、非日常の夜にぴったりなセクシーなデザイン。

また、《adu》シリーズの「アンシャンテブラ＆ショーツ」（\3,980～）は、繊細なレースとやわらかなフィット感が心地よく、上品さと色気を兼ね備えた逸品です。

ピオニーレースアップベビードール

サイズ：M~XL



《adu》アンシャンテブラ＆ショーツ

サイズ：M~XL

魔法を纏って、自分をときめかせて



10月31日は、一年に一度だけ訪れるハロウィンの夜。【tu-hacci Halloween collection 2025】では、\3,980～\4,880の価格帯で、A70～H80まで幅広いサイズがラインナップ。

可愛さも美しさも、自分らしく楽しめるランジェリーで、心まで華やぐ夜を過ごしてみませんか？鏡の前で微笑むあなたに、そっと魔法がかかるはずです♡