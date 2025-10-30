◆SMBC日本シリーズ2025 第5戦 阪神2―3ソフトバンク（30日、甲子園）

二筋の放物線が、甲子園のカクテル光線に鮮やかに浮かび上がった。レギュラーシーズンで50試合連続無失点の阪神石井大智を打ち砕いた柳田悠岐の同点2ラン、そして延長11回にセ投手3冠の村上頌樹を捉えた野村勇の決勝ソロ。日本シリーズ史に残る劇的な2発となった。

代名詞の逆方向に打ち込んだ柳田は「いいスイングができました」と自画自賛した。八回1死一塁で、石井が投じた初球の150キロ直球を左翼ポール際へ。劣勢だった試合を一振りで振り出しに戻し、総力戦の劇的な勝利につなげた。

延長11回は、野村が村上の148キロ直球を阪神ファンで埋め尽くされた右翼スタンドへ運んだ。柳田と同じ逆方向への豪快な一発だった。「必死に食らいついていくことだけだった。最高の結果」。ダイヤモンドを一周し、拳を突き上げた。

今季の柳田は4月の右腓骨（ひこつ）骨挫傷で長期離脱。まさにチーム全員への恩返しの一発だった。「僕は何もしていない。みんなの力でここまで来られた」と言いながらも、今シリーズは22打数10安打、打率4割5分5厘の活躍だった。

4年目の今季、飛躍を遂げた野村は自己最多の126試合に出場。4月に練習中に左膝内側側副靱帯（じんたい）を部分損傷。歩くこともままならない状態だったが、選んだのはプレー続行。日本シリーズでは何度も好守を見せ、守備でも自分の地位を確立した。

来年で7年の大型契約が満了する柳田は、進退について「今はちょっと迷っていますね」と語る。その上で「打つしかない。打てばあるかもしれないし、打てなければ終わりかもしれない」。スーパースターはまだまだやれるはずだ。（鬼塚淳乃介）