Netflix『ストレンジャー・シングス』最終章は全力疾走で物語が展開――予告編＆場面写真解禁
動画配信サービス「Netflix」の人気シリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の最終章となるシーズン5の予告編と場面写真が解禁となった。
【動画】『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』予告編
本作は、1980年代の小さな町ホーキンスに突如現れた“裏側の世界”の脅威に、少年少女とその家族、仲間たちが立ち向かうミステリー・アドベンチャー＆青春物語。配信開始以来、世界的な大ヒットを記録し、さまざまなエンターテインメントやカルチャームーブメントに影響を与えてきた。
シーズン4のラストでは、“裏側の世界”との裂け目がホーキンスの街全体に広がり、物語は不穏な余韻を残して幕を閉じた。シリーズ完結に向かうシーズン5では、ホーキンスの仲間たちが団結して、最後の決戦に挑む。
“裏側の世界”から怪物が押し寄せ、ホーキンスの街が壊滅的な状況に陥る中、シリーズ最大の敵ヴェクナ（演：ジェイミー・キャンベル・バウアー）が容赦なく牙をむく。
解禁となった予告編は、「やっと始まる」というせりふとともに幕を開け、シーズン4でイレブン（演：ミリー・ボビー・ブラウン）と対峙したヴェクナが、さらに強大な力を手にした姿を映し出す。マイク（演：フィン・ヴォルフハルト）らの不安げな表情からもわかる通り、かつての戦いでできた大きな傷跡の残る街は、次第に暗闇に飲み込まれていく。
再びホーキンスに集結した仲間たちは、“裏側の世界”との戦いに終止符を打つべく、一致団結してヴェクナを捜し始める。かつてないほど大きな闇に怯える彼らを前に戦いの火蓋が切られ、「自分に正直に、仲間にも正直に」と誓ったマイクたちは、それぞれが自身の役目を果たそうと決死の覚悟で戦いに挑んでいく。
続々と押し寄せる怪物デモゴルゴン。そして映像のラストでは、ウィル（演：ノア・シュナップ）に向かって「手伝ってくれ、最後にもう度だけ」と語りかけるヴェクナの姿も。ヴェクナの思惑と仲間たちを待ち受ける壮絶な運命とは？
さらに映像には、強大な超能力でヴェクナに立ち向かうイレブンをはじめ、支え合いながら成長してきた少年少女たちの姿も描かれ、友情と絆の集大成としての物語が期待される。
シリーズの生みの親であるロス・ダファーは、「今シーズンのユニークな点は序盤から少し混沌としているところです。シーズン4で私たちのヒーローは敗北してしまったので。最初から全力疾走で物語が展開します」とコメント。一瞬たりとも目が離せない波乱の展開を予告した。
先日、ストレンジャー・シングスデーの11月6日に米国ロサンゼルスでワールドプレミアが開催されること、そして、マイク、ダスティン、ルーカス、ウィル役のキャスト4人と本シリーズの企画・脚本・監督を務めるダファー兄弟の来日も発表され、日本でのファンイベントも開催される予定だ。
シーズン5は、動画配信サービス「Netflix」で、11月27日より世界独占配信される（VOL 1＝第1〜4話：11月27日、VOL 2＝第5〜7話：12月26日、フィナーレ＝第8話：2026年1月1日より）。
