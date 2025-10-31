【グラビア】河北彩伽（萌名）さんやMINAMOさんのアザーカット！ ヤンチャンWebのグラビア公開
10月27日～10月31日 公開
(C)松本寛也（秋田書店）
秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを10月27日から10月31日にかけて公開した。
「メンズマンデー」には小見山直人さんが登場。河北彩伽（萌名）さんの「ヤングチャンピオン烈No.11」アザーカットと、MINAMOさんの「ヤングチャンピオン烈No.11」アザーカットも掲載されている。
また「今月の一推しグラビアン」には花咲心菜さん、「ミスYC・ヤンチャン学園＆今月の一推しグラビアン」には愛染ねねさんが登場している。【メンズマンデー】
小見山直人さん【「ヤングチャンピオン烈No.11」アザーカット】
河北彩伽／萌名さん【「ヤングチャンピオン烈No.11」アザーカット】
MINAMOさん【今月の一推しグラビアン】
花咲心菜さん【ミスYC・ヤンチャン学園＆今月の一推しグラビアン】
愛染ねねさん
