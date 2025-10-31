10月27日～10月31日 公開

【拡大画像へ】

秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを10月27日から10月31日にかけて公開した。

「メンズマンデー」には小見山直人さんが登場。河北彩伽（萌名）さんの「ヤングチャンピオン烈No.11」アザーカットと、MINAMOさんの「ヤングチャンピオン烈No.11」アザーカットも掲載されている。

また「今月の一推しグラビアン」には花咲心菜さん、「ミスYC・ヤンチャン学園＆今月の一推しグラビアン」には愛染ねねさんが登場している。

【メンズマンデー】

小見山直人さん

【「ヤングチャンピオン烈No.11」アザーカット】

河北彩伽／萌名さん

【「ヤングチャンピオン烈No.11」アザーカット】

MINAMOさん

【今月の一推しグラビアン】

花咲心菜さん

【ミスYC・ヤンチャン学園＆今月の一推しグラビアン】

愛染ねねさん

(C)松本寛也（秋田書店）

(C)U-YA（秋田書店）

(C)佐藤容平（秋田書店）

(C)comeme.（秋田書店）