ラガルド総裁の会見には反応薄 ユーロドルは１．１５ドル台後半＝ＮＹ為替 ラガルド総裁の会見には反応薄 ユーロドルは１．１５ドル台後半＝ＮＹ為替

リンクをコピーする みんなの感想は？

先ほどからラガルドＥＣＢ総裁の会見が行われているが、それ自体へのユーロの反応は限定的で、ユーロドルは１．１５ドル台後半、ユーロ円は１７８円台半ばでの取引となっている。



総裁は「コアインフレは２％目標と整合。成長に対する下振れリスクの一部は緩和された」などと述べている。「ＥＣＢは現在、好位置にある」とし、いまは追加の行動は不必要との認識を示唆していた。



市場ではＥＣＢの利下げサイクルは終了との認識が広がっており、その見方を正当化する内容でもある。



EUR/USD 1.1579 EUR/JPY 178.48 EUR/GBP 0.8794



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト