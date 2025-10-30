　先ほどからラガルドＥＣＢ総裁の会見が行われているが、それ自体へのユーロの反応は限定的で、ユーロドルは１．１５ドル台後半、ユーロ円は１７８円台半ばでの取引となっている。

　総裁は「コアインフレは２％目標と整合。成長に対する下振れリスクの一部は緩和された」などと述べている。「ＥＣＢは現在、好位置にある」とし、いまは追加の行動は不必要との認識を示唆していた。

　市場ではＥＣＢの利下げサイクルは終了との認識が広がっており、その見方を正当化する内容でもある。

EUR/USD　1.1579　EUR/JPY　178.48　EUR/GBP　0.8794

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美