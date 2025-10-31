10月30日朝、五泉市の小学校の敷地内でクマが目撃されケガ人はいませんでしたが、小学校は臨時休校となりました。全国で相次ぐクマによる被害。県内でも13人がケガをしたほか、イベントが中止になるなど影響が広がっています。



地面に残された生々しい爪痕…クマが出没したのは五泉東小学校です。関係者などによりますと、30日午前7時ごろ、散歩中の住民が学校の敷地内にクマがいるのを見つけました。クマは住民に向かって突進してきましたがフェンスにぶつかった後逃げたということです。ケガ人はいませんでした。





〈五泉東小学校 小澤邦夫 教頭〉「子どもたちが登校の準備がはじまるくらいなので私たちがパトロールして一度、家に戻るように指示をした」こちらの小学校は30日は臨時休校に。クマは近くを流れる早出川方面に逃げたとみられていて、警察や猟友会などが警戒を続けています。全国で広がるクマによる被害。県内でも13人が襲われ、ケガをしています。こうした中、政府は30日、クマ被害対策に関する初めての関係閣僚会議を開きました。〈木原官房長官〉「死者数は、本日までに12名となり、国民の安全安心を脅かす深刻な事態です。政府といたしましては、国民の命と暮らしを守るため、 追加的、緊急的なクマ対策を強化いたします」ことし9月には市街地での銃によるクマの駆除を市町村の判断で行う「緊急銃猟」が可能に。10月21日には、魚沼市で緊急銃猟によるクマの駆除が行われています。木原官房長官は「クマ被害対策施策パッケージ」の見直しを11月中旬までにとりまとめるよう関係省庁に指示。警察官や狩猟免許を持つ公務員など、緊急銃猟が許可される人を拡大する措置などが盛り込まれる予定です。人身被害のほかにも影響が広がっています。（リポート）「新発田市にある荒川剣龍峡。県内各地で相次ぐクマ出没の影響はこちらでもありました」まもなく紅葉の時期を迎える荒川剣龍峡。11月3日の祝日にはウォーキングとトレッキングのイベントが予定されていましたが、クマの目撃が相次いでいることから中止となりました。〈新発田市 観光振興課 渡辺泰成さん〉「集落の方たちが、集落を盛り上げようと思ってやっているイベントですので、中止になったことは非常に残念に思うのですが、クマの影響で安全性が担保できないということで、やむを得ないのかなと思います」全国で相次ぐクマによる被害。影響が広がっています。