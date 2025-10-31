　31日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比130円高の5万1590円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1325.61円に対しては264.39円高。出来高は1万1735枚となっている。

　TOPIX先物期近は3329ポイントと前日比19ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.21ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51590　　　　　+130　　　 11735
日経225mini 　　　　　　 51585　　　　　+125　　　181003
TOPIX先物 　　　　　　　　3329　　　　　 +19　　　 13799
JPX日経400先物　　　　　 30075　　　　　+165　　　　1322
グロース指数先物　　　　　 703　　　　　　+2　　　　 633
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース