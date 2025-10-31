日経225先物：31日0時＝130円高、5万1590円
31日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比130円高の5万1590円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1325.61円に対しては264.39円高。出来高は1万1735枚となっている。
TOPIX先物期近は3329ポイントと前日比19ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.21ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51590 +130 11735
日経225mini 51585 +125 181003
TOPIX先物 3329 +19 13799
JPX日経400先物 30075 +165 1322
グロース指数先物 703 +2 633
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3329ポイントと前日比19ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.21ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51590 +130 11735
日経225mini 51585 +125 181003
TOPIX先物 3329 +19 13799
JPX日経400先物 30075 +165 1322
グロース指数先物 703 +2 633
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース