注目度上昇中のクセ強ルーキーが個人連勝という結果を出した。10月30日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合、BEAST Xからは下石戟（協会）が登板。激戦を制し今期4勝目をあげた。

【映像】「何切りまんの？」下石も驚いた超絶好配牌

当試合は起家からKADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）、下石、TEAM雷電・黒沢咲（連盟）、EX風林火山・永井孝典（最高位戦）の並びで開局。東1局、いきなり黒沢が自風の西と發を鳴いて8000点の大きなアガリをモノにする。すると続く東2局では、下石がリーチ・ツモ・ピンフ・ドラ1の7800点を奪取し、微差でトップ目に立った。

東2局1本場では黒沢が下石から4200点のロンアガリ、東3局では下石に黒沢が8000点を振り込んだ。東4局では下石に永井が3900点を献上し、東場で下石は3回のアガリを決めた。南1局1本場では阿久津とのめくり合いを制した永井が8000点（＋300点、供託2000点）を獲得、南2局1本場では阿久津のリーチ・ツモ・タンヤオ・赤2・裏2の12300点が炸裂するも、下石は序盤に築いたリードを守り抜いた。視聴者は「シゲキー」「しげき感激〜」「さすがだな」と盛り上がりを見せた。

序盤は仕掛けを駆使する黒沢との競り合いになった。インタビューに応じた下石は「仕掛けを多用する黒沢さんの上家ってめちゃくちゃ疲れるんだな。そういうの得手・不得手なかったんですけど、今日初めて“苦手だな”と」と苦笑い。それから「今シーズンの1戦目が南家で、そこで4着だったので。その嫌な思い出を払拭できて本当にうれしいです」と語った。

これで個人連勝、早くも4勝目を手にした。最後に下石は「チームとしてまだマイナスなんですけど2戦目もしっかり戦って、いい感じで11月を迎えられるように、2戦目も頑張っていきます。引き続き応援よろしくお願いします」とカメラ目線で話した。

【第1試合結果】

1着 BEAST X・下石戟（協会）3万7800点/＋57.8

2着 EX風林火山・永井孝典（最高位戦）2万6200点/＋6.2

3着 KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）1万8100点/▲21.9

4着 TEAM雷電・黒沢咲（連盟）1万7900点/▲42.1

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）