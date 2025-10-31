『ロシデレ』アーリャ&有希のハロウィンビジュアル公開 天崎滉平・上坂すみれらキャスト出演特番決定
2026年にSeason2の放送が決定している、テレビアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』の描き下ろしハロウィンビジュアルが公開された。あわせて、キャストが出演する特番『アーリャ生誕祭2025生徒会SP』が11月7日午後8時にYouTubeにて公開されることが発表された。
同作は、主人公の久世政近の隣の席に座るアーリャさんは、いつも彼に対して冷ややかな目線を向けていたが、時々ボソッとロシア語で彼にデレていた。政近はロシア語のリスニングがネイティブレベルで、気付いていないと思い込み、時々デレるアーリャさん。その意味を理解しながらも、気付いていないような振りをする政近。ニヤニヤが止まらない、二人の恋模様を描いたラブコメディー。
ビジュアルには、狼の仮装をしたアーリャ、猫の仮装をした有希が描かれた。また、ハロウィンビジュアル公開を記念して、ハロウィンビジュアルを使用したポストカードのプレゼントキャンペーンが11月14日午後11時59分まで作品公式Xにて実施される。
さらに、アーリャの誕生日を記念して公開される特番には、天崎滉平（久世政近役、※崎＝たつさき) 、上坂すみれ(アーリャ役)、丸岡和佳奈(周防有希役)、藤井ゆきよ(マーシャ役)、会沢紗弥(君嶋綾乃役)が出演する。謎の招待状に導かれた生徒会メンバーが、合宿所で課題にチャレンジ。誕生日のアーリャを祝うため、Tシャツやケーキ作りにパーティ準備。Season 2の最新情報にも期待が高まる。
