¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾ï¾¡·³ÃÄºÆ¹½ÃÛ¤Ø¤Î¼ý³Ï¤Ï³¤ÌîÎ´»Ê¤ÎÀ®Ä¹¡¡Âè2Àï¤Ç¼óÇ¾¿Ø¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤³¤È¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Û
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¡Âè5Àï¡¡ºå¿À2¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê30Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¹â¤¯¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¸±¤·¤¤ºÇ¸å¤Î»³¤òÅÐ¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Îà»³Äºá¤«¤é´ã²¼¤Ë¹¤¬¤ë·Ê¿§¤Ï¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¤É¤¦±Ç¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÌµÇ°¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°3°Ì¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿DeNA¤òÁê¼ê¤Ë2Ï¢¾¡È¯¿Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î4Ï¢ÇÔ¤ÇÆüËÜ°ì¤ÎºÂ¤òÆ¨¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÃù¶â¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯42¤ËÂÐ¤·¡¢DeNA¤Ï¤ï¤º¤«2¡£¡ÖÄ¶³Êº¹ÂÐ·è¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿Äº¾å·èÀï¤ËÇÔ¤ì¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÈóÆñ¤ÎÌðÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÌë¡£²£ÉÍ¤Î¥Á¡¼¥à½É¼Ë¤ËÌá¤Ã¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢Æü¡¹¤Îµ¤ÉÕ¤¤òµ¤¹¼êÄ¢¤Ë¥Ú¥ó¤òÁö¤é¤»¤ëµ¤ÎÏ¤â¤Ê¤¯¡¢¶õÇò¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òºî¤Ã¤¿¡£ÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤¿Àº¿À¾õÂÖ¤Î¤Þ¤ÞÃíÊ¸¤·¤¿¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Î¥Ô¥¶¤â¡¢Ì£µ¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¾¡Íø¤ÎÈþ¼ò¤Ë¿ì¤¦¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿²£ÉÍ¤ÎÌë¤«¤é361Æü¡£¾ì½ê¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ë°Ü¤·¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤³¤½¡¢´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤ÏÁª¼ê¤ò¤½¤Îµ¤¤Ë¤µ¤»¤¿¤ê¡¢Å¬ºàÅ¬½ê¤Ç¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤â¶áÆ£¤òÂåÂÇ¤Ç»È¤Ã¤¿¤ê¤ÈÂçÃÀ¤Ë¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤¤¤¤ºÓÇÛ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡£²¦µåÃÄ²ñÄ¹¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÆüËÜ°ì¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¤Þ¤ÊÄï»Ò¤Î¼êÏÓ¤ò¿´¤«¤é¾Î»¿¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾ï¾¡·³ÃÄ¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤ëÅýÎ¨ÎÏ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÁÇÃÏ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÊá¼ê¡¦³¤Ìî¤ÎÀ®Ä¹¤À¡£¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ïµð¿Í¤Ø¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¹ÃÈå¤Î·ê¤ò¤¤¤«¤ËËä¤á¤ë¤«¤¬¥Á¡¼¥àºÇÂç¤Î²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¹ÃÈå¤Î°ÜÀÒ¤òÃ²¤¯À¼¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¹¤«¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï³¤Ìî¤ÎÅØÎÏ¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤À¡£
¡¡ºå¿À¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ï³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£½éÀï¤òÍî¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè2Àï¡£³¤Ìî¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬ÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï»î¹ç½ªÈ×¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë3ÈÖ¿¹²¼¤È4ÈÖº´Æ£µ±¤ËÂÐ¤·¡¢8²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿º¸ÏÓ¾¾ËÜÀ²¤òÂÐÀï¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Âè3Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ëº¸ÏÓ¥â¥¤¥Í¥í¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¤½¤Î°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº¸Åê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¹²¼¤Èº´Æ£µ±¤¬¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¤«¸«¤¿¤¤¤È³¤Ìî¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î»Ø´ø´±¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÊá¼ê¤Î³¤Ìî¤¬¼è¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÀ®Ä¹¤È´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¾¾ËÜÀ²¤òÍ½Äê³°¤Î²ó¤Þ¤¿¤®¤Çµ¯ÍÑ¤·¡¢¿¹²¼¡¢º´Æ£µ±¤Þ¤ÇÂ³Åê¤µ¤»¤ëà¥µ¥Ý¡¼¥Èá¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡°ìÀÎÁ°¤Þ¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÀµÊá¼ê¤¬¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï10Ç¯°ÂÂÙ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¸½ÂåÌîµå¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¾ï¾¡·³ÃÄºÆ·ú¤Ø¡¢³¤Ìî¤ÎÀ®Ä¹¤Ï²¿¤è¤ê¤Î¼ý³Ï¤È¸À¤¨¤ë¡£¡ÊÀÐÅÄÂÙÎ´¡Ë