¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè5Àï¡¡ºå¿À2¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê30Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë

¡¡º£¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¹â¼ì·®Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ÀîÊæ¹â¤Ï¡Ö¥É¥­¥É¥­¤·¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ò¤·¤¿¡£¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºµ­Ï¿¤ËÊÂ¤Ö3»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦4ÅÙ¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£

¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÉÔ¿¶¤Ë¤¢¤¨¤¤¤À¡£º£¥·¥ê¡¼¥º¤âÂè1Àï¤ÏÂåÂÇ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢6ÈÖ¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿Âè2Àï¤Ç3¥é¥ó¤ò´Þ¤à5ÂÇÅÀ¤È³èÌö¡£4ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿Âè3Àï¤ËÆ±ÅÀ¥½¥í¡¢Âè4Àï¤ËÀèÀ©¥½¥í¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢·×7ÂÇÅÀ¤ò¤¿¤¿¤­½Ð¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£

¡¡»³Àî¤Ë¤Ï4ÈÖ¤È¤¤¤¦ÂÇ½ç¤Ë¶¯¤¤¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤è¤ê¶¯¤¯¾¡¤Ä¤¿¤á¡¢¥¨¡¼¥¹¤È4ÈÖ¤ÏÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¡£ËÍ¤Ï¤Ö¤ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¡£ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿®Ç°¤ò¾ï¡¹¸ý¤Ë¤¹¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¤Ï¡¢ºå¿À¤Î4ÈÖ¤ËºÂ¤ëº´Æ£µ±ÌÀ¤ËÉé¤±¤¸¤È¹ë²÷¤ÊÂÇ·â¤ò¸«¤»Â³¤±¤¿¡£

¡¡12Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï23ËÜÎÝÂÇ¡¢62ÂÇÅÀ¡£5·î¤Ë°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ4ÈÖ¤ò³°¤ì¡¢6·î¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤ÎºÆÄ´À°¤â·Ð¸³¡£¥Ð¥Ã¥È¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢¡ÖÍýÁÛ¤Ï¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¡ËÂçÃ«æÆÊ¿¤Ç¤¹¡×¤È¹â¤¯Â­¤ò¾å¤²¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤¹¤êÂ­¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ê¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£

¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÃæ¤â¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤éÏÃ¤·¤Þ¤¹¡×¤È»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¡¢ºÇ¸å¤Ë4ÈÖ¤Î»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÍýÁÛ¤Ïº£¤âÂçÃ«¤È¸ì¤ë°ìÊý¤Ç¡Öº£¤ÎÂÇ·â¤Ï¿·¤·¤¤´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤ÎÆüËÜ°ì¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤­ÉÕ¤±¤¿¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë

26Æü¤ÎÂè2Àï¡¢£²²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢º¸Ãæ´Ö¤Ø£³ÅÀËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä»³Àî
28Æü¤ÎÂè3Àï¡¢£´²ó£±»à¡¢Ãæ±Û¤¨¤ËÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÊü¤Ä»³Àî
29Æü¤ÎÂè4Àï¡¢£²²óÌµ»à¡¢Ãæ±Û¤¨ÀèÀ©¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¤É¤¹¤³¤¤¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»³Àî

 