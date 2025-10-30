元西武の松坂大輔さん（45＝スポニチ本紙評論家）が30日、自身がキャスターを務めるテレビ朝日系「報道ステーション」に生出演。

昨年限りでソフトバンクを引退した、「松坂世代」の同学年である和田毅さん（44）も一緒に出演し、ドジャースとブルージェイズのワールドシリーズ第5戦を解説した。

試合はブルージェイズの新人右腕トレー・イエサベージ投手（22）が、ワールドシリーズの新人最多記録となる12奪三振をマーク。7回3安打1失点でチームを勝利に導き、3勝2敗で世界一に王手をかけた。

和田さんがイエサベージの投球を分析。「持ち球は3球種なんですけど、スプリットとスライダーの見分けがつかないんです」

長身右腕はリリースポイントが非常に高く「この高さからスプリットとスライダー。同じ軌道で、（打者の）直前で枝分かれするかのように動く。バッターは打つ直前まで的が絞れないという状況になってしまう」と映像を交えて分析した。

イエサベージはここに威力満点の直球が加わる。松坂さんは「ただでさえ見分けがつかない2つの球種に、ストレートとスライダーの球速が近いんですよね。より球種の判断が難しくなりますし、そうなると甘い球をミスショットしたり、今日のように三振が多くなるのも納得かなと見ていて思いました」と評した。

ド軍は後のない31日（日本時間11月1日）の第6戦に山本由伸が先発。和田さんは「前回完投勝利をしている。いいピッチングをしてくれると思います。期待しかないです」と話した。

対するブ軍の先発はガウスマン。和田さんはオリオールズ時代のチームメートだといい「当時彼は新人で、100マイルをバンバン投げる投手だった。本当に凄いピッチャーが入ってきたなと思った」と振り返った。