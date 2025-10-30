サンティアゴを走る中国製新エネルギーバス。（済南＝新華社配信）

【新華社済南10月30日】アジア太平洋経済協力会議（APEC）加盟国のチリ、メキシコ、シンガポールなどは近年、グリーン（環境配慮型）交通システム構築と二酸化炭素（CO2）排出削減のため、バス製造大手の中通客車をはじめとする中国の自動車メーカーに新エネルギーバスを大量に発注している。

3月には中通客車がチリに輸出する純電気バス895台のうち、第1陣となる300台の出荷式が山東省の聊城経済技術開発区で行われた。チリで電気バス輸入を手がけるグルーポ・カバル（Grupo Cabal）のマティアス・ラトーレ代表が出席し、輸入した車両が順次、首都サンティアゴの公共交通システムに導入され、CO2排出削減や大気質の改善に貢献するとの期待を示した。

新エネルギーバスを組み立てる中通客車の従業員。（済南＝新華社配信）

デュアル電源式トロリーバスや全長12メートルの純電気バス、全長27メートルの純電気バス高速輸送システム（BRT）など、中通客車の新エネバスは2017年以降、相次いでメキシコに輸出され、公共交通のグリーン化に役立っている。24年には同社製の新エネバスがシンガポールに大量納入された。

中通客車バス研究院の製品担当、任献峰（じん・けんほう）氏によると、同社が輸出する新エネバスは現地の運転習慣と顧客ニーズに合わせ、車両の快適性と安全性を向上させるスマート運転システムや衝突警報システムなどを搭載している。（記者/朱暁光）

中通客車のメキシコ向け新エネルギーバス納車式。（済南＝新華社配信）

中通客車の新エネルギーバス工場。（済南＝新華社配信）

シンガポールに輸出される中通客車製の新エネルギーバス。（済南＝新華社配信）

中国製新エネルギーバスを体験するチリの車いす利用者。（済南＝新華社配信）