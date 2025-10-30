◇SMBC日本シリーズ2025 第5戦 ソフトバンク３―２阪神（2025年10月30日 甲子園）

パ・リーグ連覇のソフトバンクが延長戦の末に阪神を破り、4連勝で2020年以来5年ぶり12度目の日本一に輝いた。0―2の8回に柳田悠岐外野手（37）が同点の2点本塁打を放って試合を振り出しに戻した。

相手は50試合連続無失点のプロ野球記録を樹立した阪神・石井。150キロの外角直球を左翼ポール際に突き刺した。シーズンわずか1失点男から放った起死回生の一発はシリーズ球団100号のメモリアルアーチ。

頼れるベテランは「良い投手なのでなかなか連打は厳しいと思って、長打を打てたらいいなという気持ちで打席に入った。うまく打てた。本当に大きいホームランになった」と胸を張った。黒星発進からの4連勝。「良い流れで来ていたので、その流れで（日本一を）決めたいなという気持ちで」臨んだ頂上決戦でさすがの存在感を放った。

5年ぶりの日本一。「これまでは本当に順調にプロ野球人生を来ていたが、だんだんだんだん順調じゃなくなった。シーズンは良くなかったが、久々の日本一を取れたし、その中でチームの力になれたのが良かったなと思う」とうなずいた。37歳でさらなるタイトル獲得。「それ以上に、小久保監督になって何も貢献できていなかったので、小久保さんを日本一にできたのがうれしい」と語った。