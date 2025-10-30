人生を変えたい38歳子供部屋おじさんが、男を磨くためのリアリティショーに出演。自身の過去を振り返りつつ、「一生後悔するぞ」と魂の叫びをあげる場面があった。

【映像】38歳子供部屋おじさん 泥まみれで魂の叫び

10月30日、「人生どん底」の男たちが10日間の共同生活と極限ミッションを通して“弱さ”と本気で向き合い、“真の男”へと生まれ変わるコーチングリアリティショー『男磨きハウス #1』（ABEMA）が放送された。主導するのは、登録者数40万人を超える人気YouTuberのメンズコーチ・ジョージ。初回は、応募者数400人のうち書類選考を通過した100人の中から、5人のメンバーを決定するオーディションの様子が公開された。

候補生に課されたのは、穴をひたすら掘るだけという行為。一見無意味に見えるが、ジョージは「人生って理不尽なことだらけ。自分の頭に飛び交う余計な思考を溶かして掘れるかどうか。本当に欲しいものは、男は獲りに行く」という姿勢を見ることが目的だと明かす。

試練が始まって30分、コーチ陣はがむしゃらに掘り続ける1人の候補生に注目した。38歳のヨシタカは、最高体重118kgから65kgまでの減量に成功し、ダイエット・自己啓発系YouTuberの“ダイエットヒーロー”として活動している。

参加した理由を問われたヨシタカは、「昔の僕みたいに、『人生終わってる』って諦めてるヤツに、男磨きして毎日継続して努力すればもっと変われるって（見せたい）。俺まだ実家暮らしだし、37年間彼女もいないし、年収も200万円だし、全然足りないことだらけですよ！」と語る。

そんな弱い部分をさらけ出しながらも、熱い一面を見せた。「Hey you guy！ ここで頑張らなかったら一生後悔するぞ！ “あの時もっと頑張ってれば人生変わった”って思いたくないだろ！」と魂の叫びをあげ、自身だけでなく周囲の候補生も鼓舞していた。（ABEMA『男磨きハウス』より）