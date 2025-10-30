SB¤Î¡ÈÆüËÜ°ìÃË¡ÉÌîÂ¼Í¦¤ÎÀäÌ¯Èþµ»¤Ï¡Öº£µÜ¤«¤È»×¤Ã¤¿¡× ·è¾¡ÃÆÁ°¤ÎÂç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ë¡ÖÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤é¹Ô¤²á¤®¤ë¡×ºå¿ÀOB¤âÀä»¿
¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Ûºå¿À 2¡Ý3 ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê10·î30Æü¡¿¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Ûº£µÜ¤«¤È»×¤Ã¤¿¡ªÌîÂ¼Í¦¡¢ÏÃÂê¤ÎÀäÌ¯Èþµ»¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´¤±¤½¤¦¤ÊÅö¤¿¤ê¤òÈô¤Ó¤Ä¤¤¤Æ½èÍý¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²òÀâ¤ÎÀ¾²¬¹ä»á¤¬ÂçÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½éÀï¤òÍî¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â3Ï¢¾¡¤ÇÆüËÜ°ì¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£Âè5Àï¤Ç¤Ï¡¢2²ó¡¢5²ó¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ2ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¤¹¤ë¤È8²ó¤Ë¤Ï¼çË¤¡¦ÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¤¬¡¢ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤«¤éÆ±ÅÀ¤Î2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢½ªÈ×¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡ 2¡¼2¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿9²óÎ¢¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¼é¸î¿À¤Î¿ù»³°ì¼ù¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÀèÆ¬¤Î郄»ûË¾Ì´ÆâÌî¼ê¤ò¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢1¥¢¥¦¥È¤ÇºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤Î½éµå¡¢³°³Ñ¹âÌÜ¤Ø¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤µ¤ì¤Æ¡¢ÂÇµå¤ÏÆóÍ·´Ö¤Ø¡£¤¹¤ë¤È¥·¥ç¡¼¥È¤ò¼é¤ëÌîÂ¼¤¬¡¢²£¤ÃÈô¤Ó¤ÇÂÇµå¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¡£¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ¿»þ·×²ó¤ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ËÁ÷µå¡£¸«»ö¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¥¢¥¦¥È¤ò¤â¤®¼è¤ë¤È¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î¿ù»³¤âÇï¼ê¤Ç¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡ABEMA¤Ç¼Â¶·¤òÌ³¤á¤¿ÅÄÃæÂçµ®»á¤¬¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢²òÀâ¤ÎÀ¾²¬»á¤Ï¡Öº£¤Î¤ÏÄ¶¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡£°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤é¡ÊÈô¤Ó¹þ¤ß²á¤®¤¿¤é¡Ë¹Ô¤²á¤®¤ë¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤ÇÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¡£¡Ê100%¤Ç¡ËÈô¤Ó¹þ¤Þ¤º¤Ë¡¢¤Ç¤âÈô¤Ó¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤ÈÂ¤¬Íí¤Þ¤ë¡£Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂçÀä»¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¡ÖÌîÂ¼¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤Ç¤«¤¤¤¾¡ª¡×¡Öº£µÜ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éÍ¦¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¥Ð¥ó¥¯¤ÎÆâÌî¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡©¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¡Ö¤³¤ìÈ´¤±¤Ê¤¤¤«¡¼¡Ä¡×¡Ö¤¤¤µ¤ß¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¡ª¡ª¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¤âÁ÷µå¤â¤Ð¤ê¤¦¤Þ¡×¡Ö¤³¤ì¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÌîÂ¼Í¦¤Ç¤¹¡×¡Ö°ìºòÆü¤Îº£µÜ¤È¤¤¤¤¡¢º£Æü¤ÎÌîÂ¼¤È¤¤¤¤¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤¬¤¨¤°¤¤¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤Ð¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡ª¥¤¥µ¥ßºÇ¹â¤ä¤ó¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÌîÂ¼¤Ï2¡¼2¤Î¤Þ¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹11²ó¤Ë¡¢Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤«¤é¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤È¤³¤ì¤¬·è¾¡ÂÇ¤Ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬5Ç¯¤Ö¤ê12²óÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë