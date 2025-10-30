カシオ、AIペットロボット「Moflin」と過ごすカレンダーをプレゼント
カシオ計算機は10月30日、AIペットロボット「Moflin（モフリン）」をテーマにした2026年版オリジナルカレンダーを、抽選で100名にプレゼントするキャンペーンを開始した。応募期間は11月20日23時59分まで。
2026年カシオオリジナルカレンダー プレゼントキャンペーン
○月ごとに異なる「Moflin」の姿が描かれたカレンダー
「Moflin」は2024年に発売されたAIペットロボット。よく話しかける人を飼い主として認識し、育て方によって性格が変化するという。モフモフした毛並みや感情表現豊かな鳴き声で癒しを提供する。
今回プレゼントされるカレンダーは、「Moflinと過ごす12か月」をテーマに、季節の移ろいとともに楽しめるビジュアルで構成。1月のこたつで丸くなる姿、4月のお花見、8月の夏祭りなど、月ごとに異なる「Moflin」の姿が描かれている。
カレンダー見本
応募資格は、CASIO IDに登録し、カシオ公式noteをフォローしている人。応募フォームから必要事項を入力し、フォロー画面のキャプチャ画像を添付する必要がある。当選者には12月中旬ごろまでにメールで連絡するとしている。詳細は、キャンペーン特設サイトを参照のこと。
