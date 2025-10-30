◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦 阪神２―３ソフトバンク＝延長１１回＝（３０日・甲子園）

阪神・藤川球児監督はソフトバンクに脱帽した。「やっぱり底力がありました。非常に強かったですね。とにかく自分たち、タイガースとしてできることは精いっぱい、日々、やってはきましたけど、日本一になるという最後の、非常に強かったですね」と認めた。

就任１年目でリーグＶ。圧倒的な強さで頂上決戦まで進んだが、パ王者の壁は厚かった。「悔しさはないです。それだけ相手が強かったです。悔いが残るようなことは全くしてませんから。それで今日まで来て、常にそういう風に見据えて、この仕事をやらせていただいてますから、力が相手が上回ったと。まだまだ組織として、さらにチーム力を上げていかなければ、ここまでくるということは非常に難しい。こういう強いチームと対等以上に戦おうと思うと、さらにやるべきことはしっかりとやらなければいけないし、とにかくチーム力を上げなければいけない、と。それぐらい強かったですね」と振り返った。

５試合中４試合が１点差ゲーム。「１点差は時の運のように見えて、そうではないですから。それをセ・リーグで制してきて、勝ち上がってきたわけですけど、交流戦含めて１点差は少しではない、小さな積み重ねの一つだったり。ＤＨもありますからね、非常に強力な打線を備えていたというのは印象で」

来季はセ・リーグ連覇。日本一に奪還に向けた１年だ。「精いっぱい、選手たちは戦ってくれましたけど、これはまた来年にというところですね。もう全力でやってくれましたから。彼らにこれ以上のことは求めることはないです。成長はしていかないといけない選手たちはいますから。選手たち、スタッフの皆さんには伝えましたけど。胸を張ってリーグ優勝の報告、これからしていこうと」と語った。