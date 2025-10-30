「着回し100点カーデ」→【グローバルワーク】に売ってた、、！（歓喜）

秋服を新調したいけれど、どれを選べばいい？ それなら、前後どちらも着用できる2WAY仕様が嬉しい【グローバルワーク】のカーディガンがおすすめです。体型カバーできてこなれ感も演出できるスウェットカーディガンと、シルエットを自由に変えられるドロスト付きニットカーディガンをご紹介。スタイリングしやすく着回し力が高いカーディガンは、秋コーデにヘビロテする予感。

体型カバーもバッチリ！ 着回し力が高いスウェットカーデ

【グローバルワーク】「2WAYスウェットカーディガン」\5,990（税込）

ジップを前にするとカーディガンに、後ろにするとプルオーバーとして着用できるダブルフロント仕様。気分やシーンに合わせて使い分けられるため、「なに着よう？」そんなときも頼りになりそう。ゆるっと着られそうなシルエットがこなれ感も演出。気になる部分をカバーしながらおしゃれを楽しみたい人にもイチオシです。

秋ムード高まる大人っぽテイストミックスコーデ

「前後2WAYで着れて着回しも抜群」とコメントしているスタッフさんは、秋ムードが一気に高まるダークチェリーカラーをチョイス。レース柄ベストやプリーツスカートを合わせたフェミニンスタイルを、スウェット素材で作られているカーディガンでラフに着崩して。大人の余裕を感じられるテイストミックスコーデを楽しんで。

アレンジ自在！ コーデの幅が広がるマルチWAYカーデ

【グローバルワーク】「マルチWAYニットカーディガン」\5,990（税込）

こちらも上で紹介したカーディガン同様、プルオーバーとしても着用できるダブルフロント仕様。サイドがドローストリングになっているため、キュッと絞って着こなしのアレンジを楽しめます。ボリュームのある袖をたくし上げて、シルエットを変化させられるのも嬉しいポイント。

お手本にしたい！ 秋っぽカジュアルスタイル

「フェミニンにも、カッコいいスタイリングにも使えるアイテムです」とスタッフさんがコメントしているように、テイスト問わず着回しできそう。ロゴTにジーンズを合わせてカジュアルに。キャップやスニーカーでスポーティに決めれば、秋のレジャーシーンや運動会の応援にもぴったりのコーデに。

writer：mana.i