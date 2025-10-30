◇SMBC日本シリーズ2025 第5戦 ソフトバンク3―2阪神（2025年10月30日 甲子園）

ソフトバンクの王貞治会長（85）が30日、チームを5年ぶり12度目の日本一に導いた小久保裕紀監督（54）を称賛した。

なかなかメンバーがそろわなかったシーズンでも、最終的にたどり着いた日本一。王会長は「クライマックス（シリーズ）もしんどい試合でしたけど乗り越えましたしね。そういった意味では監督がまず選手をそういう気にさせて、適材適所で使ってくれたということじゃないですかね」と小久保監督の采配を称えた。

昨年は本拠で連勝も、そこからまさかの4連敗で日本一を逃した。「監督も去年しんどい思いをしていますからね。そういう意味では、近藤くんを代打に使ったりね、大胆なね、思い切りのいい起用もしていましたし、そういう意味では振り返ってみればね“あそこがな”というポイントが出てきますね」と長いシーズンを振り返り笑みを浮かべた王会長。

「去年よっぽど悔しかったんでしょうね」と報道陣を見渡し「今年は投手の起用も思い切って大津くんを変えてみたりね、そう言った意味でいい采配をしたんじゃないですかね」と見事にリベンジを果たした小久保監督の手腕に目を細めた。